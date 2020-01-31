«Коррупционер» против «социалиста»: что решается на демократических праймериз

Предвыборная кампания в США постепенно перетекает в выборы – для начала в партийные праймериз, которые должны определить имена тех, кто будет биться за Белый дом. И если в лагере республиканцев тишь да благодать (Дональд Трамп почти гарантировал себе номинацию и единственное, что может его остановить – процедура отстранения от власти – пока буксует), то у демократов борьба в полном разгаре. И имя итогового соперника Трампа на выборах, которые пройдут 3 ноября, еще не определено.

Если смотреть опросы, то предвыборную гонку демократов возглавляет бывший вице-президент США Джозеф Байден – у него почти 28% голосов. На втором месте расположился сенатор от маленького захолустного штата Вермонт Берни Сандерс – у него 23%. Его коллега по сенату Элизабет Уоррен (представляющая Массачусетс), которая не так давно даже лидировала в гонке, занимает безнадежное третье место с 14%.

Однако, если брать прогнозы тех аналитиков, что отвечают за свои умозаключения деньгами, то есть букмекеров, то у них с небольшим преимуществом лидирует Берни Сандерс. И для таких прогнозов действительно есть основания: ведь в кампании Джозефа Байдена слишком много слабых мест. Как тактических, так и стратегических.

В тактическом плане Байдену не повезло с местом начала праймериз. В первых двух штатах, где они будут проходить — в Айове (3 февраля) и Нью-Гемпшире (11 февраля), Байден по опросам уступает Сандерсу. Соответственно, 3 и 8 процентных пункта. Да, на обоих этих праймериз голоса распределяются не по принципу «победитель получает все», а пропорционально, поэтому лидерство Сандерса (если, конечно, он их выиграет) по полученным выборщикам будет минимальным. Да, на следующих двух праймериз — в Неваде (22 февраля) и Южной Каролине (29 февраля) опросы отдают победу Байдену. С преимуществом, соответственно, 5,7% и аж 17% голосов. Однако эмоциональный фон от победы в Нью-Гемпшире и Айове, а так же номинальное лидерство в гонке на протяжении первых двух недель праймериз может создать своего рода электоральный «снежный ком» и серьезно воодушевить Сандерса и его сторонников. Поэтому первоочередная задача команды Байдена: отыграть те три процентных пункта и вытянуть победу в Айове.

Еще одним минусом является близость противников. Берни Сандерс и Элизабет Уоррен многие годы работали в сенате рука об руку, и оба представляют левое (или, как это называют, прогрессистское) крыло Демократической партии. Если Элизабет Уоррен по каким-то причинам (например, проигрыша серии праймериз подряд) выйдет из гонки, то ее избиратели и она сама, скорее всего, уйдут в лагерь Сандерса. И тот факт, что у демократов (в отличие от республиканцев) на праймериз победитель не забирает голоса всех выборщиков, может привести к тому, что второе плюс третье места будут больше первого.

В стратегическом же плане у Берни Сандерса есть мощнейший союзник. Это Дональд Трамп. Нынешний американский президент делает все для того, чтобы дискредитировать Джозефа Байдена перед избирателями (прежде всего, раскручивает историю о коррупции сына Байдена на Украине и о попытках самого Байдена незаконно спасти сына от уголовного преследования). И поступает так Трамп отнюдь не из альтруистических чувств. Ему выгодно, чтобы его соперником на общих выборах был именно Берни Сандерс.

Он социалист, выступающий за государственную систему медицинского страхования, да и в целом за введение в стране социальных гарантией европейского образца. Но социализм в США не очень популярен – как в среде республиканцев, так и у демократов. Поэтому социалисты обычно называют себя «прогрессистами». Однако на всеобщих выборах сторонники Трампа и он сам в критике будут использовать именно термин «социалист». Республиканцы обрушатся на Сандерса, обвиняя его в стремлении похоронить американский образ жизни и американскую экономику. А именно на нее, прежде всего, обращают внимание избиратели, и ею сейчас более чем довольны. Опросы показывают, что индекс уверенности населения в экономическом состоянии страны — самый высокий с 2000 года.

Избиратели и истеблишмент Демократической партии понимают «проблему Сандерса» — и в этом главная надежда Байдена. Кампания бывшего вице-президента изначально заточена не на борьбу с однопартийцами на праймериз, а на борьбу с Трампом. Байден официально ставит своей задачей «разгрести тот бардак», который создал нынешний президент во внутренней и внешней политике. Весьма хитрый политтехнологичный ход: Байден апеллирует к чувствам двух третей избирателей-демократов, которые предпочтут проголосовать не за симпатичного им кандидата, а за того, кто свалит Трампа на общих выборах.

С истеблишментом похожая ситуация – Байден апеллирует к ним и надеется на дежавю 2016 года. Тогда, напомним, почти весь партийный истеблишмент в ходе праймериз сплотился для борьбы с, как они думали, непроходным Сандерсом и поддержал Хиллари Клинтон. Поддержал морально, материально (деньгами), электорально (голоса суперделегатов – партийных бонз – на праймериз ушли в копилку Хиллари) и, как предполагается, незаконно (через махинации с голосованием). Сейчас демократический истеблишмент ненавидит Трампа, и Байден действительно может надеяться на такую же поддержку.

Однако для гарантии «антитрамповского голосования» Байден должен доказать, что является проходным кандидатом. Что может держать удар, и что способен сохранить свой рейтинг и образ «честного Джо» вопреки информационным козням Трампа. Собственно, многое скажут результаты супервторника – одновременных праймериз в ряде штатов, которые пройдут в начале марта. Пока же Джозефу Байдену нужно взять Айову.