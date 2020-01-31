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РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

Москва, 31.01.2020

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года. В результате экспорт вырос в прошлом году на 65%, до рекордных 310 млн долларов. На экспорт в основном идет продукция с высокой добавленной стоимостью. По итогам прошлого года ведущим рынком стал Китай, на который приходится около 30% объема российских поставок и более 40% в стоимостном выражении.

В банке прогнозируют дальнейший рост экспорта. «Развитие российского экспорта мяса птицы в ближайшей перспективе будет связано именно с рынком Китая, — рассказал начальник управления отраслевой экспертизы АО “Россельхозбанк” Андрей Дальнов на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках выставки “Агрос 2020”. — В то же время мы наблюдаем риски для развития экспорта, связанные с появлением на рынке Китая нового игрока — США. Долгое время поставки из этой страны были закрыты. Теперь США будут наращивать экспорт куриных лапок, окорочка и бедра бройлеров, из-за чего рост российского экспорта может замедлиться. Почти наверняка поменяется его структура: снизится доля лапок и вырастет доля крыла, поскольку американцы данную позицию не поставляют. Возможно, в отдельные периоды поставки филе будут также выгодны российским экспортерам», — добавил Андрей Дальнов.

Больше половины экспорта формируют две крупные российские сельхозгруппы — «Черкизово» и «Ресурс». Около 80% производимой ими продукции отправляется потребителям в другие страны.

По словам Андрея Дальнова, сейчас происходит становление России в качестве одного из мировых лидеров в экспорте мяса птицы. Однако есть ряд сдерживающих факторов. Во-первых, себестоимость производства российских компаний остается относительно высокой. Но у российских производителей есть возможность ее снизить, в частности за счет импортозамещения в смежных отраслях, например в производстве кормов. Примером здесь может служить проект группы «Черкизово» по строительству маслоэкстракционного завода, который осуществляется при поддержке Россельхозбанка и позволит снизить зависимость от поставок импортного соевого шрота.

Во-вторых, нетарифные ограничения во внешней торговле. «Получение доступа к поставкам мяса птицы на рынок Китая было настоящим прорывом и большой победой переговорной команды. Тем не менее есть рынки, которые сопоставимы по емкости с китайским, но на них не осуществляются российские поставки. Это Япония, ЕС, Мексика. Для каждой из этих стран можно подобрать позиции, по которым российские птицеводы конкурентоспособны уже сейчас, и надо добиваться как минимум эквивалентного доступа на их рынки АПК», — говорит Андрей Дальнов.

РСХБ — опорный банк российских экспортеров мяса птицы. Всего в минувшем году он выдал птицеводам около 72 млрд рублей — на 65% больше нежели годом ранее.

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