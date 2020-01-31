Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

В четверг рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти и других негативных внешних факторах. Так, вечером 30 января на торгах Московской биржи курс доллара составил 63,48 руб., что сразу на 94,25 коп. выше уровня закрытия торгов среды. Эта отметка является максимум с 11 декабря 2019 года. Ещё более мощно укрепилась единая валюта ЕС. За сутки евро подорожал на 1,70 руб., а его курс составил 70,04 руб. Таким образом, евро торговался вчера выше 70 руб. впервые с 16 декабря прошлого года.

Как считают эксперты, рубль вчера рухнул к доллару и евро, обновив минимумы середины декабря в обеих парах, на фоне падения большинства мировых бирж и валют emerging markets (EM) из-за опасений разрастания эпидемии пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус. Напомним, в настоящее время общее число заболевших этим смертельным недугом в Поднебесной составляет 7711 человек, из них 170 скончались. Кроме того, случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, Малайзии, Макао, Таиланде, Вьетнаме, Тайване, Сингапуре, Южной Кореи, Японии, Непале, Канаде, США, Австралии, Финляндии и Франции.

Опасения за темпы роста мировой экономики привели к сильному падению рынка «чёрного золота». Вчера вечером стоимость апрельских контрактов на нефть сорта Brent упала почти на 2,5% – до 57,51 долл. за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть сорта WTI на март подешевели на 2,29% – до 52,11 долл. за баррель.

Против рубля сыграл и тот факт, что ФРС США не будет менять кредитно-денежную политику в ближайшее время – американский регулятор по итогам заседания, прошедшего 28-29 января сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых.

По мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, основное давление на нацвалюту идёт сейчас со стороны внешних факторов.

«Аппетит трейдеров к рисковым активам снижается, что естественно негативно влияет на валюты ЕМ. Кроме того, мы видим сильное падение рынка нефти. Эти факторы, безусловно, негативны для рубля. Также есть ещё и внутренние факторы. Это, прежде всего, высокие объёмы покупки валюты по бюджетному правилу. Как итог, вчера был пробит среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Сегодня доллар предпримет попытки закрепления выше сопротивления, расположенного на уровне 63,50 руб., что станет подтверждением пробоя тренда», – резюмировал Зварич.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что накануне на финансовых рынках продолжалось стремительное бегство инвесторов от рисковых активов. При этом он считает, что тревогу в отношении распространения китайского коронавируса усилили комментарии главы американского Федрезерва Пауэлла.

«Итоги центробанка США были вполне предсказуемы и практически уверили рынки в сохранении нынешнего диапазона процентной ставки до конца текущего года. Однако опасения Пауэлла по поводу возможного негативного влияния вируса на перспективы мировой экономики усилили бегство инвесторов в защитные активы, из-за чего, что вполне естественно, пострадал и рубль», – подчеркнул эксперт.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что вчера баррель Brent стоил 3680 руб., однодневная ставка MosPrime выросла до 6,38%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная упала до 6,41%. Он считает, что против нацвалюты выступают сразу несколько факторов.

«На глобальном рынке инвесторы почти полностью потеряли интерес к риску из-за продолжающегося распространения коронавируса. На опасениях замедлениях глобального роста дешевеет нефть. К тому же закончился налоговый период. Таким образом, у рубля почти не осталось поддержки. Поэтому нацвалюте сейчас очень сложно сопротивляться давлению на негативном рынке. Его слабость – это прямое влияние негативной внешней ситуации. Вполне возможно, когда рынки успокоятся по поводу коронавируса, рубль вновь станет одной из главных целей аппетитов к риску», – резюмировал Кочетков, добавив, что сегодня рынок также останется волатильным, торгуясь в диапазоне 63,30-63,60 руб. в паре с долларом и в коридоре 69,90-70,10 руб. в паре с евро.

В свою очередь аналитики «Фридом Финанс» предполагают, что в пятницу валютный рынок остается под давлением дешевеющей нефти.

«Можно ожидать движение пары доллар-рубль в диапазон 63,50-63,60 рубля, а пары евро-рубль — выше 70,00 руб.», – предположили они.