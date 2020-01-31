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МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в крупнейший международный научно-образовательный консорциум

Москва, 31.01.2020
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в научно-образовательный консорциум, созданный ведущими научными и образовательными организациями Европы, в том числе Франции, с целью совместного проведения исследований в области материаловедения и химии, а также для обмена опытом и образовательными программами в этих областях науки.
#Общество
  • МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в крупнейший международный научно-образовательный консорциум

предоставлено пресс-службой

Новая организация, получившая название ITI «HiFunMat» (Interdisciplinary Thematic Institute "Hierarchical and Functional Materials"),  в которую помимо МГУ,  вошли  14 европейских университетов и научно- инновационных организаций - такие как Институт Карно,  Европейское материаловедческое общество (EMRS),  университеты Страсбурга и Верхнего Эльзаса, институт Шарля Садрона, iCube, LIMA, Национальный научный центр Франции (CNRS),  Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM), в своих исследованиях, среди прочего,  будет сосредоточена на  изучении мультикомпозитных материалов, обладающих нано-структурной организацией.  Партнерами новой научной организации  стали 9  транснациональных компаний, в том числе BASF, Bayer, Total и URGO, и других.

По словам директора исследований Национального научного центра Франции и заведующего  лабораторией инженерного материаловедения МГУ профессора Дмитрия Иванова,   вхождением в научно-образовательный консорциум ведущий университет России обязан прежде всего российской программе мегагрантов.

«Программа привлечения ведущих ученых для работы в России, которая началась  10 лет назад,  позволила создать по-настоящему эффективную международную научную кооперацию. В Россию поехали ученые с мировыми именами.. Сотрудничество с большим пулом европейских ученых и мировых корпораций послужит  на пользу  отечественной науке и развитию российских образовательных программ», - отметил Дмитрий Иванов, также являющийся участником программы. 

По словам Д. Иванова, «ITI HiFunMat» обеспечит возможность для налаживания новых производственных коопераций, с помощью которых можно эффективно представить и реализовать на практике различные компетенции научных команд. Кроме того, как подчеркнул ученый, будет продолжаться и поощряться создание новых компаний, совместных лабораторий с компаниями и отраслевых кафедр.

На первом этапе сотрудничества с ITI HiFunMat основными партнерами от МГУ станут химический факультет и факультет фундаментальной физико-химической инженерии. В рамках проекта МГУ и европейские партнеры планируют не только обмен научной информацией, но и организацию обучающих программ всех уровней – от бакалавриата до магистратуры и аспирантуры.

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