Названы марки самых угоняемых автомобилей в России

Специалисты страховой компании «Согласие» опубликовали на своём официальном сайте статистику самых угоняемых автомобилей в России.

Самой популярной машиной среди автоугонщиков стала Toyota – за 2019 год было зафиксировано 22% случаев похищений автомобилей этой марки. На втором месте – Hyundai (19%). Кроме того, часто угоняют такие машины как Kia и Lexus – по 10%. Любопытно в российской столице чаще всего угоняли автомобили Hyundai.

По данным специалистов страховой компании, больше всего автоугонов совершается с парковок крупных ТЦ, а также вблизи промзон. При этом у жилых домов автомобили в основном угоняют ночью, а у ТЦ – днём.