Нефть пытается вернуть позицию в $58

Нефть завершает неделю попыткой отыграть позиции, потерянные на новостях о распространении коронавируса, который может пошатнуть экономику самого крупного мирового потребителя нефти Китая, передает Прайм.

Так по итогам сессии, завершившейся 30 января, сорт Brent потерял в цене 0,67% до $57,71. За неделю сырье показывало отрицательную динамику в районе 3%. С началом сессии 31 января цены на нефть выросли до $59,15.

Аналитики уточняют, что котировки выросли на фоне слабой статистики США, а также укрепления фунта после заседания Банка Англии.

Позже нефть опять стала терять в цене на новых сведениях о заражения коронавирусом. Баррель Brent стал стоить $58,47, потеряв 1,17%.

По последним сведениям, поступающим из Китая коронавирусная инфекция поразила 9776 человек, то есть число заболевших выросло на 25,6%. Число смертей от заболевания возросло до 187 (+25,2%).