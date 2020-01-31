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Помпео пообещал расширить антироссийские санкции

Москва, 31.01.2020

Морган Ортагус – представитель американского Госдепа – пообещал, что Вашингтон будут вводить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не вернет Крым Киеву. Такое заявление он сделал по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео, передаёт РИА Новости.

«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине, – сказал он. – Я обещаю, что будем продолжать вводить санкции против Москвы, пока российские власти не станут поддерживать мир в Донбассе и не вернут Украине Крым»

При этом сам глава американского внешнеполитического ведомства Помпео не стал анонсировать новых ограничительных мер против нашей страны, но заверил, что нынешние сохранятся.

«Антироссийские санкции останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся», – заявил глава Госдепа США.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

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