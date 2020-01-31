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Погода: синоптики предупредили об очередных погодных аномалиях

Москва, 31.01.2020
  • Погода: синоптики предупредили об очередных погодных аномалиях

Гавриил Григоров/ТАСС

В начале последнего месяца календарной зимы на большей части России продолжатся климатические перепады. Несмотря на то, что февраль всё-таки будет холоднее января, в целом на Русской равнине в период с 1 по 9 число сохранится тёплая погода, а температурный фон будет превышать средние показатели за последние 10 лет.

Погода на 10 дней в Башкирии

Так, по прогнозу синоптиков, в Башкирии начало февраля в этом году, будет аномально тёплым – ожидаются дожди, мокрый снег и даже плюсовая температура.

Так, в субботу, 1 февраля и в воскресенье, 2 февраля на всей территории республики ожидается переменная облачность и небольшой снег. В дневные часы воздух будет остывать до минус 5, с наступлением темноты подморозит до минус 7-8 градусов.

Но уже в понедельник, 3 февраля в регион вновь придет аномальное тепло. Под влиянием влажных атлантических воздушных масс столбики термометров поднимутся до минус 1-2, а на города республики обрушится сильный снегопад. В ночь на вторник похолодает до минус 8-9. Днём 4 февраля, по прогнозу синоптиков, в регионе выпадет мокрый снег, переходящий в дождь, а воздух прогреется до плюс 2-3. Такая же погода ждёт жителей Башкирии также в среду, 5 февраля.

Начиная с 6 февраля осадки прекратятся и вернутся морозы. Так, в четверг, 6 февраля столбики термометров опустятся днём до минус до 5. В пятницу, 7 февраля температура воздуха составит уже минус 10-11 ночью и минус 7-8 днем. При этом осадков также не ожидается. В следующие выходные характер погоды существенно не поменяется. Синоптики обещают умеренные морозы. Но возможно выпадет снег.

Погода Ростовской области. Прогноз на 10 дней

В ближайшие 10 дней в на юге России, по прогнозу синоптиков, ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер. Так, в Ростовской области начало последнего календарного месяца зимы пройдёт под аккомпанемент мощного ливня. Как предупреждают метеорологи, уже в самом начале февраля выпадет более 50% месячной нормы осадков.

При этом ожидаются температурные качели. В частности, в Ростове-на-Дону в субботу, 1 февраля будет плюс 4-5, а при сильном ветре такая температура будет ощущаться, как минусовая. В воскресенье, 2 февраля осадки станут менее интенсивными, а воздух прогреет сразу до плюс 9-10. В понедельник, 3 февраля при сильном ливне похолодает до плюс 4-6.

Во вторник и среду прогнозируется дождь, но уже всего плюс 2-3. В четверг, 6 февраля будет пасмурно, без осадков, но резко подморозит до минус 1 днём и до минус 5 – ночью, из-за чего на дорогах станет очень сколько. Такая погодная обстановка сохранится до субботы, 7 февраля. А очередная оттепель, по прогнозу синоптиков, начнётся в воскресенье, 9 февраля, когда столбики термометров поднимутся до плюс 5.

Прогноз погоды на 10 дней Сочи

Неспокойная погодная обстановка в ближайшие 10 дней, по прогнозу синоптиков, ожидается на черноморских курортах Краснодарского края. Так, в первую неделю месяца на город-курорт Сочи обрушатся сильные осадки в виде дождя и снега на город-курорт Сочи. В этой связи ещё вчера здесь было объявлено штормовое предупреждение.

«Внимание! Штормовое предупреждение! На территории курорта ожидается ливень. В предгорных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении регионального Управления МЧС РФ.

Сильные ливни при температуре от 7 до 10 градусов выше нуля будут продолжаться в Сочи как минимум до 6 февраля.  Спасатели обращаются к местным жителям и отдыхающим быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

По прогнозу синоптиков, температурные перепады ожидаются в ближайшие 10 дней в российской столице. В ночь на субботу 1 февраля в столичном регионе подморозит – ожидается, что воздух остынет до минус 4, из-за чего в утренние часы на дорогах города образуется гололедица. Завтра днём южный ветер ослабеет, местами может выпасть слабый снег, а термометры покажут около нуля градусов. В воскресенье, 2 февраля, погодная ситуация в столичном регионе почти не поменяется, а температурный фон будет выше нормы почти на 10 градусов.

Но, как обещают синоптики зима очень скоро вернётся регион. По прогнозу синоптиков, примерно с 6 февраля может резко похолодать, особенно в ночные часы, когда столики термометров предположительно опустятся до минус 7-11. А днём вместо слякоти и оттепели будет солнечно и морозно. По прогнозу синоптиков, воздух в светлое время суток будет остывать до минус 7-8. При этом в следующие выходные в Москву придёт оттепель. Днём синоптики обещают от нуля до плюс 1, ночью – минус 1-2.

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