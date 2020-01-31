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Прогноз погоды на неделю: зима напомнит о себе

Москва, 31.01.2020
  • Прогноз погоды на неделю: зима напомнит о себе

Сергей Карпухин/ТАСС

Согласно данным метеорологов, в последние годы в Москве на начало февраля приходится самый холодный период зимы. Но, судя по всему, в этом сезоне будет немного иначе. Пока о том, что зима в самом разгаре напоминает лишь малоснежный пейзаж, который наблюдается в столице. Морозы же, по прогнозу синоптиков, нагрянут в Москву в середине первой декады февраля.

При этом в самом начале последнего календарного месяца зимы особых перемен в климатической обстановке не намечается. Атлантические воздушные массы по-прежнему не спешат оставлять без внимания наши широты, и циклонические вихри продолжат «свои синоптические танцы», как минимум до начала следующей недели.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, 31 января столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной погоде местами будут выпадать небольшие осадки преимущественно в виде снега.

Максимальная температура воздуха черте города составит минус 1 – плюс, по области от минус 3 до плюс 2. Ожидается слабый юго-западный ветер с порывами 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление к концу дня составит 737 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В ночь на субботу, 1 февраля, по прогнозу синоптиков, немного похолодает – ожидается, что воздух остынет до минус 4, по области местами даже до минус 6-8, что в утренние часы приведёт к гололедице на дорогах. Днём южный ветер ослабеет, местами может выпасть слабый снег, погодные градусники будут показывать около нуля градусов. В воскресенье, 2 февраля, погодная ситуация в столичном регионе почти не поменяется, а температурный фон будет выше нормы почти на 10 градусов.

Но, как обещают синоптики зима ещё напомнит о себе. По прогнозу синоптиков, примерно с 6 февраля может резко похолодать, особенно в ночные часы, когда столики термометров предположительно опустятся до минус 9-11. А днём вместо слякоти и оттепели будет солнечно и также морозно. По прогнозу синоптиков, воздух в светлое время суток будет остывать до минус 7-8.

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