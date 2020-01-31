Роскомнадзор открыл административное дело против Facebook и Twitter

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) открыло административное дело против Facebook и Twitter из-того, что эти компании в срок не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных граждан РФ.

При этом отмечается, что Роскомнадзор запросил эти данные ещё в конце 2019 года. Однако никакой реакции от Facebook и Twitter до сих пор не последовало – им грозит штраф в размере от 1 млн до 6 млн руб., передаёт РИА Новости.

Наша справка

Twitter – социальная сеть для публичного обмена сообщениями. Публикация коротких заметок в формате блога получила название «микроблогинг». Пользование сервисом бесплатно. Владельцем системы соцсети является компания Twitter In., главный офис которой находится в Сан-Франциско (США).

Facebook — крупнейшая соцсеть в мире. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете. Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии (США).