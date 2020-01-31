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Российский туризм подхватил коронавирус

Москва, 31.01.2020
АТОР оценивает потери российского въездного туризма в 100 млн долларов, а выездного — в 500-700 млн рублей. Российская туристическая отрасль впервые сталкивается с эпидемическими проблемами в таком масштабе, а потери далеко выйдут за рамки одной отрасли, говорят аналитики.
#Туризм
#Здоровье
#Россия и Китай
#Экономика
  • Российский туризм подхватил коронавирус

Пассажиры в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева. Число международных авиакомпаний, приостанавливающих авиасообщение с различными регионами Китая из-за эпидемии коронавируса, стремительно увеличивается

Юрий Смитюк/ТАСС

 

Туризм перед лицом в маске

 

Российский въездной туризм может оказаться перед лицом серьезных потерь уже в межсезонье из-за ограничений китайских властей на продажу туров за рубеж, говорится в сообщении Ассоциации российских туроператоров (АТОР). Ситуация с вирусом ставит вопросы о масштабах потерь бизнеса въездного туризма в России, констатировали в организации.

Китай в последние несколько лет является главным поставщиком классических туристов в Россию. За 9 месяцев 2019 гола в нашей стране побывало 1,3 млн туристов из Китая, почти на 21% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Как сообщила агентству ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, «основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до 100 млн долларов». Также по ее оценке, «если до марта ситуация не стабилизируется», то потери выездного туризма составят примерно 500-700 млн рублей.

Российские туроператоры подчеркивают, что ограничения для китайского турпотока отразится на многих отраслях российского бизнеса. Это, в первую очередь, отели, авиакомпании, а также экскурсионные компании.

Как отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, по данным Банка России, в январе-марте прошлого года китайские туристы потратили в России 264 млн долларов. И это, кстати, было в 1,7 раз больше, чем годом ранее.

Напомним, что 24 января 2020 года китайские власти выпустили официальную рекомендацию туристическим компаниям о прекращении продажи туров внутри страны и за рубеж. С 28 января въезд тургрупп из КНР в Россию не осуществляется «до нормализации обстановки». Правда, власти КНР не ввели запрета на индивидуальный туризм, однако ведущие online-агрегаторы бронирования КНР (Ctrip.com, Tuniu.com и др.) отключили сервис по заказу билетов на зарубежных направлениях, в том числе и на Россию (предварительно – до 9 февраля).

 

Первый ущербный

 

Российская туристическая отрасль впервые сталкивается с проблемами, которые несет в себе вспышка неизвестного науке заболевания, говорит Михаил Коган. В 2003 году, когда бушевала атипичная пневмония, Китай еще не был лидером по числу путешественников, а Россия только начинала ощущать рост интереса зарубежных туристов, напоминает он. Тогда общий турпоток в мире сократился на 1,2%, но отечественные игроки отмечали 30%-ный прирост количества прибытий. Сейчас ситуация выглядит иначе: китайцы – это 30% всего турпотока в страну.

Ситуацию, по словам эксперта, смягчает то, что сейчас низкий сезон и негативное влияние будет умеренным. Но, замечает он в Иркутской области, где расположен Байкал, на туристов из КНР приходится 60% турпотока, при этом сейчас идет как раз высокий сезон. 

Рассчитывать на самостоятельных путешественников не приходится – авиакомпании в спешном порядке сворачивают полеты, прервано пассажирское сообщение, граница с Китаем на Дальнем Востоке закрыта, а в самом Китае системы бронирования приостановили работу, считает Михаил Коган. По данным на среду, частота рейсов в пяти ближайших к Уханю (очагу инфекции) аэропортах уже снизилась на 48% в недельном выражении.

Ударом для авиаперевозчиков станет общее снижение трафика, что пока не было зафиксировано статистикой. По мнению МВФ, оценивать последствия от нового коронавируса пока еще рано, но инвестбанки, в частности Morgan Stanley уже дали оценку ущерба для экономики Китая в I кв. в 0,5% ВВП. С учетом возросшего веса экономики КНР в последние годы, ущерб от вируса, которому ВОЗ присвоила наименование 2019-nCoV может превысить ущерб от атипичной пневмонии в 2003 году, оцененный тогда Азиатским банком развития в 69 млрд долларов, полагает Михаил Коган.

 

Экономика чихала, теперь закашляет?

 

В первую очередь, полагает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, последствия вируса ударят не по крупным туристическим центрам, таким как Москва, Санкт-Петербург, Сочи или Казань. А по тем, где более 70% завязано именно на туристическом потоке из Китая, в качестве примера можно рассмотреть Иркутскую область, где главный центр притяжения для китайцев – Байкал и его популярный остров Ольхон. В зимний период граждане КНР активно интересуются именно этим объектом и почти 50% местных фирм работали преимущественно с ними.

Помимо тех, кто купил тур, самостоятельных туристов прилетает в РФ гораздо больше – по разным оценкам до 1,6 млн человек, говорит аналитик. В среднем китайцы в день в России тратят от 200 до 300 долларов поверх стоимости самого тура, по общем подсчетам только за 2019 год именно китайские туристы потратили в РФ более 70 млрд рублей и если в этом году будет резкое снижение, то это скажется не только на туротрасли но и в целом на экономике.

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