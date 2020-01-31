Система информационной безопасности МКБ предотвратила 650 кибератак в 2019 году

Московский кредитный банк (МКБ) в 2019 году модернизировал системы защиты информации, которые позволят предотвратить целевые атаки на банк, хищения у клиентов банка, защитят банкоматы и терминалы от вредоносного кода и также обезопасят сервисы банка, опубликованные в интернете. Кроме того, банк внедрил систему безопасности для корпоративной почты и внутренних web-порталов. Благодаря комплексу мер МБК удалось предотвратить более 650 атак.

«МКБ уделяет значительное внимание вопросам информационной безопасности и обеспечения устойчивости к киберугрозам. Предпринятые нами меры позволяют достичь главного для нас – обеспечения сохранности средств банка и его клиентов в условиях растущего уровня киберугроз», – прокомментировал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Работа велась и среди сотрудников банка: разработана и внедрена система обучения персонала, имитирующая рассылки хакерами вредоносных вложений и фишинговых ссылок и автоматически назначающая тестирование в случае открытия работником вложений или ввода пароля от своей учетной записи на сайтах, которые доступны по присылаемым ссылкам. Кроме того, внедрена система идентификации и противодействия утечкам информации.

Совместные усилия департамента информационной безопасности и дирекции информационных технологий позволили банку успешно пройти аудиты на соответствие PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт) и SWIFT CSP (оценка банковской безопасности на соответствие ряда критериев).