В России выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

На территории России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила его глава Татьяна Голикова.

По её словам, заболевшие – граждане КНР, они находятся в Забайкалье и Тюменской области, передаёт агентство «Интерфакс».

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову уточняет, что больные находятся в стабильном состоянии. При этом клинических проявлений и температуры у них не зафиксировано.

«Риска дальнейшего распространения вируса на территории нашей страны нет», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что согласно данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число заболевших смертельным недугом 2019-nCoV в Поднебесной составляет 9962 человек, из них 213 скончались.