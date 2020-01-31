США прокомментировали ситуацию с транзитом российского газа через Украину

Госдепартамент США выпустил материал, приуроченный к поездке госсекретаря Майка Помпео на Украину, в котором говорится, что США относят сохранение транзита российского газа через Украину одним из важнейших факторов сдерживания «российской агрессии».

В сообщении подтверждается, что Вашингтон и дальше будет поддерживать независимость Украины от доминирования России. Также в материале напоминается, что поддержка США не является голословной и в декабре конгресс принял закон о санкциях против проекта «Северный поток 2».

Этот шаг показывает насколько для США важно сохранение транзита российского газа через Украину, как «стратегически сдерживающего фактора против дальнейшей российской агрессии», говорится в сообщении.

Под агрессией со стороны России США подразумевают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт в Донбассе, который начался в том же году, уточняется в материале.