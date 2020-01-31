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Темпы роста американской экономики замедлились до уровня 2016 года

Москва, 31.01.2020
#Экономика США
  • Темпы роста американской экономики замедлились до уровня 2016 года

EPA

ВВП в последние три месяца 2019 года, по данным Министерства торговли США, вырос на 2,1% в пересчете на год. Эти данные соответствуют прогнозам экономистов, опрошенных Refinitiv. Рост ВВП в четвертом квартале оказался таким же, как в предыдущем.

Что касается результатов всего года, то темпы развития американской экономики составили 2,3%. Между тем, в 2018 году темпы развития экономики США были 2,9%, т.е. совсем немного не дотягивали до поставленной президентом Трампом задачи – 3%.

«В четвертом квартале спад в импорте, ускорение расходов правительства и снижение сокращения инвестиций в сектор нежилой недвижимости были перекрыты более существенным сокращением частных инвестиций в материально-производственные запасы и снижением расходов потребителей»,- говорится в заявлении Минторговли США.

Потребители или, вернее, их высокие расходы долго являлись драйверами развития американской экономики, но сейчас этот показатель начал показывать все более заметные признаки снижения. В конце 2019 года покупки недвижимости давали 1,2% роста экономики в то время, как осенью этот показатель составлял 2,1%.

Расходы потребителей снизились почти по всем категориям, включая покупки машин и мебели. Расходы домовладений на услуги оказались более «стойкими», хотя и здесь, в частности в питании, зафиксировано снижение расходов, говорящее об ослаблении доверия потребителей.

За весь 2019 год расходы потребителей выросли на 2,6%. Годом ранее эти затраты были выше – 3%.

Данные по четвертому кварталу были опубликованы на следующий день после первого в этом году заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что американская экономика находится в хорошем состоянии. В 2019 г. главный банк США трижды снижал процентную ставку. Однако если судить по заявлениям руководства ФРС, в этом году ставку, скорее всего, трогать не будут.

В среду в заявлении ФРС по итогам заседания содержится лишь одно изменение: рост расходов домовладений назван «умеренным», а не «сильным», как раньше.

Рост ВВП США стабильный на уровне примерно 2%, говорит главный экономист Pantheon Macroeconomics Йэн Шепердсон. Он считает, что эта тенденция сохранится на весь год, если не вмешается коронавирус. 

Большую часть прошлого года ФРС тревожили последствия напряженности в торговле и снижение инвестиций. Пребывая в неуверенности относительно результатов торговых переговоров между США и КНР, ряд компаний провели весь год в ожидании покупки нового оборудования. Спад продлился до самого конца года. В последнем квартале 2019 г. расходы компаний снизились на 1,5%. Что же касается роста по итогам всего года, то он составил всего лишь 2,1%. Для сравнения: в 2018 году рост расходов компаний составил 6,4%.

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