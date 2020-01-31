Трамп пообещал «закончить» с Китаем и «приступить» к Европе

США активизируют торговые переговоры с Европой после «заключения полноценного торгового соглашения с Китаем». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

«Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе», – цитирует ТАСС президента США. Трамп заявил, что Вашингтон никогда не имел лучших отношений с Пекином, чем сейчас. Глава Белого дома пообещал фермерам штата, что те «будут зарабатывать очень много денег» после заключения торговых соглашений с разными странами. Однако, по словам Трампа, в случае его не избрания на второй срок, все их «фермы разорятся».

Напомним, ранее в Кремле заявили, что новое торговое соглашение между США и КНР несут долгосрочные риски для мировой торговли, прежде всего для Евросоюза.