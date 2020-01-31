В Амурской области завершено строительство ВЛ 220кВ «Февральск-Рудная». Новая магистральная сетевая инфраструктура позволит снять проблему дефицита энергетической мощности в Селемджинском районе Приамурья.

Линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Февральская-Рудная» протяженностью 174 км с подстанцией 220 кВ «Рудная» в селе Коболдо построены в рамках инвестиционного проекта «Создание предприятий по добыче и переработке золота в Селемджинском районе Амурской области», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2015 года.

Общий объем государственных инвестиций в строительство объектов энергетики составил 5,8 млрд рублей. Инвестиции компании «Петропавловска» в создание золотодобывающих предприятий составили 38 млрд рублей. По итогам 2019 года Маломырский и Албынский рудники, созданные в рамках проекта, стали самыми производительными предприятиями региона и добыли более 9 тонн золота.

«Введенные в эксплуатацию в рамках государственной программы мощности имеют стратегическое значение для региона и в частности - для жителей Селемджинского района. Будет обеспечено ресурсами энергоемкое производство, созданы условия по увеличению добычи золота, что повлечет рост налоговых поступлений в бюджет региона», - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. «Государственные инвестиции в строительство инфраструктуры не только обеспечили электроэнергией наши предприятия, но и создали условия для вовлечения в разработку новых месторождений и повышения инвестиционной привлекательности района в целом», - отметил председатель совета директоров УК «Петропавловск» Павел Масловский.