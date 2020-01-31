В Германии рассказали, как НАТО обманула Горбачева

Как рассказал представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам бундестаге Германии Александер Ной в своем материале для ресурса Freiheitsliebe, НАТО не сдержала свое обещание, которое дала президенту СССР Горбачеву и расширила свое представительство на Восток, практически к границам России.

Ной в этой связи напомнил, что в марте этого года альянс проводит самые крупные за последние 25 лет учения. Маневры называются «Защитник Европы 2020» и объявлены под предлогом мнимой российской угрозы, добавляет парламентарий. Хотя на самом деле агрессором «является именно НАТО, а Россия все еще придерживается оборонительной позиции», пишет в материале парламентарий. Он уверен, что СССР «дал себя обмануть», когда отказался от документального закрепления обещаний НАТО не продвигаться дальше Германии, в случае вступления всей страны целиком после объединения в НАТО.

В материале Ной называет данный факт «непростительной ошибкой недееспособного советского руководства при Горбачеве», в результате которой уже 1999 году НАТО, пользуясь принципом «открытых дверей» приступил к расширению на Восток, которое не прекращается до сих пор.