В Минэнерго РФ оценили возможное влияние вспышки коронавируса на нефтяной рынок

Александр Новак – глава российского Минэнерго – оценил возможное влияние китайского коронавируса на цены на нефть.

По его словам, государства-члены ОПЕК, а также страны, которые не входят в картель, смогут оперативно отреагировать, если будут значительные последствия для нефтяного рынка от нового коронавируса из Китая, передаёт РИА Новости.

«У нас четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+ мы сможем быстро на это отреагировать», – заявил чиновник, добавив, что потенциальным риском является лишь снижение спроса на «чёрное золото» и объемов добычи нефти.

Ранее сообщалось, что 31 января на территории России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса из Китая.



Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила его глава Татьяна Голикова. По её словам, заболевшие – граждане КНР, они находятся в Забайкалье и Тюменской области

Напомним, согласно данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число заболевших смертельным недугом 2019-nCoV в Поднебесной составляет уже 9962 человек, из них 213 скончались от коронавируса 2020 года.