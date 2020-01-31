В МВФ оценили вероятность влияния коронавируса на мировую экономику

Вспышка нового коронавируса в начале 2020 года может оказать отрицательное влияние на мировую экономику уже в первом квартале, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она подтвердила, что «негативное влияние может быть ощутимо уже в нынешнем квартале».

«Мы будем просто наблюдать. Пока рано оценивать последствия коронавируса для мировой экономики», - сообщила Георгиева. Она подчеркнула, что пришла пора признать, что «мы живем в мире, подверженном разного рода потрясениям».

Напомним, в конце декабря 2019 года Китай поставил ВОЗ в известность о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань. На сегодня коронавирусом в Китае заболело почти 10 тыс. человек.