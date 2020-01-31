В России могут резко вырасти штрафы для водителей

Согласно новым поправкам в КоАП российского Минюста в России могут вырасти штрафы на некоторые нарушения ПДД, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что наказание для недобросовестных водителей за превышение скорости от 20 до 40 километров в час может составить 3 тысячи рублей вместо 500 рублей. За превышение с 40 до 60 километров в час можно будет заплатить 4 тыс. рублей. А любителям быстрой езды, превысившим положенную скорость на 60 километров, может быть выписан штраф в 5 тысяч рублей или грозит лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

За повторное превышение скорости можно получить извещение на штраф в 10 тысяч рублей и предписание не пользоваться год автомобилем.

За отказ пройти медицинское освидетельствование можно выложить до 40 тыс. рублей или лишиться прав управления автомобилем на три года.

Помимо этого с новыми поправками предлагается ввести «накопительную систему проступков», когда водитель может лишиться прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД. Однако нарушения, которые зафиксировали камеры наблюдения, не пойдут «в копилку» нарушений.