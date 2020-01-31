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В РЖД ожидают снижения пассажиропотока из-за китайского коронавируса

Москва, 31.01.2020

Олег Валинский – заместитель генерального директора РЖД – заявил, что в компании ожидают существенного снижения контейнерных перевозок и пассажиропотока из-за ситуации с китайским коронавирусом 2020. При этом, по его словам, РЖД никаких ограничений вводить пока не собирается, передаёт РИА Новости.

«Китай же уже ограничил выезд из страны, – напомнил Валинский. – И сейчас мы можем наблюдать снижение контейнерных поездов. В первую очередь потому, что тот же AliExpress, который в основном едет из Поднебесной на территорию РФ, у него упала активность по заказам. Но я думаю, что это всё временно».

Также он считает, что упадут и пассажирские перевозки тоже, конечно, так как ситуация с коронавирусом остаётся пока сложной.

«Но мы верим, что в скором времени всё нормализуется и пассажиропоток, как и контейнерные перевозки вернутся на свой прежней уровень».

Ранее сообщалось, что производители смартфонов в Китае Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также компания США Apple, приостановили поставку смартфонов из КНР в Россию. Данные компании уже информировали своих партнеров через письма, в которых уточняется, что сроки поставок перенесены из-за смещения графика каникул у фабрик, вызванного распространением коронавирус. Каникулы пока продлены до 10 февраля и это не окончательный срок. Другой источник издания сообщает, что поставки начала переносить и компания Apple, производство которой размещено в Китае.

Напомним, согласно последним данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число заболевших смертельным недугом в Поднебесной составляет 9962 человек, из них 213 скончались.

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