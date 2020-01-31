Запад оценил успехи экономики России в условиях санкций

Российская экономика стала стабильней по многим показателям именно в санкционный период, пишет Financial Times. Автор материала отмечает создание Фонда национального благосостояния, чей бюджет составляет 124 млрд. долларов, а также открытие экспортерами в РФ новых рынков.

Российская экономика сегодня развивается также благодаря найденным внутренним альтернативам, считает журналист. Он отмечает, что ситуацию в период санкций удалось стабилизировать благодаря «разумной финансовой политики руководства страны, экономической адаптации к западным антироссийским санкциям, а также большой удачи».

Сегодня очень не многие мировые экономисты отрицают улучшение «экономической картины» в России в целом, говорится в статье. Москва смогла противостоять санкциям, ответив на них по трем основным направлениям экономики. Во-первых, страна «затянула пояс», сократив государственные расходы. Во-вторых, стала тратить триллионы рублей на программы по импортозамещению. И в-третьих, Россия пересмотрела расходы выручки от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в ФНБ, резюмирует автор материала.

Автор напоминает также, что сегодня госдолг России составляет около 15% от ВВП, для сравнения аналогичный показатель в странах Евросоюза достигает отметки 80%.