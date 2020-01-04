Вход/Регистрация Подписка

На Украине рассказали детали мирового соглашения с «Газпромом»

Москва, 04.01.2020

В пресс-службе «Нафтагаза» рассказали, что украинская компания и «Газпром» должны передать Стокгольмскому арбитражу всю информацию о достигнутом мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков.

Отмечается, что 30 декабря 2019 года при подписании мирового соглашения, стороны договорились отказаться от взаимных претензий по всем газовым контрактом, передаёт РИА Новости.

«Теперь обе стороны должны об этом сообщить Арбитражу», – говорится в заявлении «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «самостийная» пока не будет заключать контракт на прямые поставки природного газа из России.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток — 2» отодвигается на год, но главным может оказаться не это
      Глава Минэнерго РФ заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию еще до конца 2020 года. Аналитик отмечает, что это может не позволить запустить проект на полную мощность и в дальнейшем
    2. Славные имена — «Ту», «Ил», «Як» могут исчезнуть с бортов лайнеров
      Как заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать. В этом случае самолеты будут выпускать как линейку с единым названием.
    3. В Средиземноморье разворачивается ожесточенная борьба за огромные месторождения газа
      Подписание соглашения и строительство средиземноморского газопровода «ИстМед» Израилем, Кипром и Грецией намечено на 2 января 2020 года. Однако Турция намерена всячески препятствовать реализации проекта
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама