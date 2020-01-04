На Украине рассказали детали мирового соглашения с «Газпромом»

В пресс-службе «Нафтагаза» рассказали, что украинская компания и «Газпром» должны передать Стокгольмскому арбитражу всю информацию о достигнутом мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков.

Отмечается, что 30 декабря 2019 года при подписании мирового соглашения, стороны договорились отказаться от взаимных претензий по всем газовым контрактом, передаёт РИА Новости.

«Теперь обе стороны должны об этом сообщить Арбитражу», – говорится в заявлении «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «самостийная» пока не будет заключать контракт на прямые поставки природного газа из России.