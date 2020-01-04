Прогноз погоды на 10 дней: синоптики удивили неожиданным прогнозом

В январе погода продолжает тренд декабря – как обещают синоптики, в ближайшие 10 дней в Центрально России сохранится тёплая погода с температурным фоном, который будет превышать норму сразу на 5-10 градусов.

Погода в регионах Европейской России. Прогноз синоптиков на 10 дней

По прогнозу метеорологов, как минимум до середины первого месяца 2020 года на европейской территории страны климатическую обстановку будет формировать тёплый атмосферный фронт, который сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики в центральные регионы страны.

Как поясняют синоптики, такой тип циркуляции бывает тогда, когда циклон формируется и развивается на широте полярного круга, а его вихри следуют один за другим с запада на восток. При такой ситуации в центре Русской равнины образуется умеренно-тёплый фронт, который формирует изменчивую ветреную погодау с температурным фоном на 6-10 градусов выше климатической нормы.

Поэтому, по данным синоптиков, в период с 5 по 14 января в Центральном федеральном округе погодные условия не будут постоянными. Ожидается, чередование оттепелей с непродолжительными периодами понижения температуры до минус 5-7. Такой температурный режим будет превышать средние многолетние значения на 5-8 градусов. В частности, в Белгородской, Воронежской и Курской областях сегодня было плюс 2-3, в воскресенье, 5 января ожидается около нуля градусов, 6-8 января похолодает до минус 2-4 – днём и до минус 5-6 – ночью; 9-12 января – вновь станет тепло, а столики термометров поднимутся до плюс 2-3.

Прогноз погоды на 10 дней в СПб

В ближайшие 10 дней очень переменчивая погода ожидается в Санкт-Петербурге. Так, до Рождества в Северной столице будет плюс 2-4, слабые осадки. Однако ожидается усиление ветра до 15-16 метров в секунду. В воскресенье, 5 января и в понедельник, 6 января погода ухудшится. По прогнозу синоптиков, в Северной столице ожидается снежная буря с порывами до 15-17 метров в секунду.

В канун Рождества в город на Неве придёт оттепель – снег перейдёт в дождь, но интенсивность осадков сократится. 7 января потеплеет до плюс 5. В дальнейшем климатическая обстановка будет меняться не столь стремительно, но с каждым днём температурный фон будет снижаться на 1-2 градуса и к 14 января остановится на отметке минус 3.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

По прогнозу синоптиков, в период с 5 по 14 января в Москве ожидается тёплая погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы. 5-7 января столбики термометров будут держаться на уровне от нуля до минус 2. В дальнейшем метеорологи обещают перепады температуры от плюс 1 до минус 2. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Из архива московской погоды

Январь – самый холодный месяц года, пока не спешит порадовать жителей российской столицы обильными снегопадами и морозами. Температура воздуха даже сегодня днём составляла около нуля градусов, лишь по области столбики погодных градусников опускались до минус 4. А это выше привычных значений на 8 градусов.

Но рекорда тепла в этом году в начале января синоптики пока не прогнозируются. Напомним, максимальная температура, зафиксированная в Москве была зафиксирована в 1992 году – плюс 5,6. А рекордно холодным 4 января было более 100 лет назад, в 1894 году, когда столбики термометров опускались до минус 34,3.

Самые сильные осадки отмечались в 1971 году, когда выпало 12,6 мм небесной влаги при месячной норме 41 мм. В прошлом, 2019 году, погода была вполне зимней. Например, в ночь на 4 января термометры показали минус 5,1, днем – минус 3,5. Прошёл сильный снег, после которого снежные сугробы выросли до 38 см.