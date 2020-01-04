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В Совфеде прокомментировали убийство США иранского генерала Сулеймани

Москва, 04.01.2020

Константин Косачёв – глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – считает, что убийство американскими военными командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани является процесс уничтожения системы международного права, которая была установлена по итогам Второй мировой войны, передаёт ТАСС.

«Вот она, схема будущего, схема, которую навязывает миру Вашингтон, – пояснил сенатор. – Если её не остановить, то военнослужащие США просто будут направляться направляются в район любого конфликта, где их оппоненты классифицируются как террористы – и вуаля! Они убеждены, что дело их священно, поэтому враг должен быть уничтожен, а за ценой они постоят».

Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу 3 января 2020 года в Багдаде американцы нанесли ракетный удар по автоколонне, выезжающей из столичного аэропорта. Его жертвами стали семь человек, среди которых глава шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» (Народные мобилизационные силы Ирака) Абу Махди аль-Мухандис и иранский генерал-майор Касим Сулеймани, командующий элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), самого боеспособного рода войск Вооруженных сил Ирана.

Военное ведомство США заявило, что операция проведена беспилотным летательным аппаратом. В Тегеране утверждают, что удар нанесли американские вертолеты. В заявлении «Аль-Хашд аш-Шааби» говорится, что по аэропорту Багдада были выпущены три ракеты. Жертвами удара стали пять бойцов ополчения и двое «гостей».

По словам Абу Мунтатара аль-Хуссейни, одного из командиров «Аль-Хашд аш-Шааби», Сулеймани и Мухандис ехали в первой машине колонны, в которую одна за другой попали две ракеты, выпущенные вертолетом. Третья ракета попала в машину с телохранителями.

Касим Сулеймани с 1998 года командовал спецназом КСИР, отвечающим за операции за границами Ирана. Он возглавлял борьбу с США и их союзниками в Сирии и Ираке последние полтора десятилетия, пережил несколько покушений и стал легендой как дома, в Иране, так и за рубежом.

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