Иран обратился в ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Иран обратился в Совет безопасности ООН по ситуации вокруг убийства гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе операции США.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, внешнеполитическое ведомство Ирана принимает все политические, юридические и другие меры, в том числе на уровне ООН для международного осуждения убийства американцами генерала Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу 3 января 2020 года в Багдаде американцы нанесли ракетный удар по автоколонне, выезжающей из столичного аэропорта. Его жертвами стали семь человек, среди которых глава шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» (Народные мобилизационные силы Ирака) Абу Махди аль-Мухандис и иранский генерал-майор Касим Сулеймани, командующий элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), самого боеспособного рода войск Вооруженных сил Ирана.

Военное ведомство США заявило, что операция проведена беспилотным летательным аппаратом. В Тегеране утверждают, что удар нанесли американские вертолеты. В заявлении «Аль-Хашд аш-Шааби» говорится, что по аэропорту Багдада были выпущены три ракеты. Жертвами удара стали пять бойцов ополчения и двое «гостей».

По словам Абу Мунтатара аль-Хуссейни, одного из командиров «Аль-Хашд аш-Шааби», Сулеймани и Мухандис ехали в первой машине колонны, в которую одна за другой попали две ракеты, выпущенные вертолетом. Третья ракета попала в машину с телохранителями.

Касим Сулеймани с 1998 года командовал спецназом КСИР, отвечающим за операции за границами Ирана. Он возглавлял борьбу с США и их союзниками в Сирии и Ираке последние полтора десятилетия, пережил несколько покушений и стал легендой как дома, в Иране, так и за рубежом.