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Медики назвали лучший напиток для гипертоников

Москва, 05.01.2020

Учёные-медики одного из исследовательских Университетов Финляндии выяснили, какой напиток лучше всего подходит для людей, страдающих таким недугом, как повышенное артериальное давление.

Согласно опытам на грызунах, они установили, что это брусничный сок, который благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов и может снижать давление до нормальных показателей, пишет Medicalxpress.

Отмечается, что более 2-х месяцев подопытным мышам давали брусничный сок и напиток из чёрной смородины. В итоге выяснилось, что что именно брусничный сок помог грызунам существенно снизить давление и обновить кровеносные сосуды. Определённый эффект показал и напиток из Смородины, однако он бы менее выраженным.

При этом медики отмечают, что несмотря на огромную пользу брусничного сока, он, конечно же, не может заменять медицинские препараты, однако дополнением для диеты служить может.

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