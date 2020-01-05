Поклонская заявила, что готова стать послом РФ на Украине

Наталья Поклонская – бывший прокурор Крыма, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – заявила, что готова стать послов РФ на Украине, если такое предложение ей поступит.

«Если мне предложат этот пост, то, конечно же, я с большой ответственностью, соглашусь на эту должность, – цитирует депутата РИА Новости. – Всегда считала и продолжаю считать, что наши народы должны жить в мире и согласии. Я никогда не отделяла себя от Украины. И могу повторить ещё раз: РФ и Украина для родные страны, которые я очень люблю».

Напомним, в 2014 году РФ и Украина отозвали своих послов. Российскую дипмиссию в «самостийной» сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.