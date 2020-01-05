Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: Гидрометцентр и МЧС предупреждают о резком ухудшении погоды в России

Москва, 05.01.2020
  • Прогноз погоды: Гидрометцентр и МЧС предупреждают о резком ухудшении погоды в России

Андрей Свитайло/ТАСС

Аномально тёплая зима, которая властвует сейчас на большей части Русской равнины, в ближайшие дни всё-таки покажет свой суровый характер. И если сильных морозов пока всё-таки не ожидается, но снегопады, метели и усиление ветра синоптики обещают, а местные Управления МЧС РФ выпускают экстренные предупреждение об ухудшении погодных условий.

Погода на Сахалине. Предупреждение синоптиков и МЧС об ухудшении погодных условий

Так, уже в понедельник, 6 января ухудшатся погодные условия на территории Северо-Курильского района. По прогнозу синоптиков, здесь ожидается сильный снег и ветер до 22 метров в секунду. На территории Курильского и Южно-Курильского районов выпадет умеренный снег, а порывы ветра составят 27 метров в секунду. Резко испортится погода и на территории Охинского района – здесь метеорологи обещают метель, ветер до 21 метров в секунду. При этом на всей территории Сахалина столбики термометров с аномально тёплых минус 5-7 опустятся до минус 15-17.

Из-за ухудшения погодных условий Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям региона без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов; уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными; отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения; туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах; остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений; при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Прогноз погоды в Татарстане. Экстренное предупреждение Гидрометцентра и МЧС

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий и в Татарстане. В частности, сегодня вечером произойдёт столкновение холодного и тёплого воздуха, что приведёт к выпадению осадков в виде снега и мокрого снега, а также к гололедице.

В этой связи в МЧС РФ по Республике Татарстан выпустили предупреждение об ухудшении погоды в период с 19:00 мск 5 января до 19:00 мск 6 января. По информации Гидрометцентра, в указанное время на территории республики похолодает до минус 5-8, местами ожидается туман, снег, на дорогах сильная гололедица.

Спасатели рекомендует водителям быть предельно внимательными, проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении авто. При этом отмечается, что недостаточная видимость из-за снегопада или тумана, а также гололедица на дорогах увеличивают опасность при движении в сложных условиях.

В частности, в тумане человеческому глазу все предметы кажутся более отдалено, чем они есть на самом деле. Кроме того, туман ухудшает цветовое восприятие и приводит к быстрому утомлению зрения.

В условиях недостаточной видимости и скользкой дороги водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей, в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться с включенными внешними световыми приборами, а в условиях сильного тумана либо снегопада двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Ухудшение погоды на западных рубежах России. Прогноз погоды в Калининграде. Предупреждение МЧС

Холодные воздушные массы, которые накануне столкнулись в западных регионах станы с влажным атлантическим атмосферным фронтом, привели к мощным осадкам. В частности, в Калининграде всего за сутки выпало 18% месячной нормы осадков. Сегодня днём дожди здесь почти прекратились, атмосферное давление выросло, а температура воздуха стабилизировалась на отметках плюс 4.

Но, как оказалось, это всего лишь затишье перед очередной бурей, которая, уже в ночь на 6 декабря ворвётся с северо-западными потоками на территорию Калининградской области. По прогнозу синоптиков, всю предстоящую ночь здесь будет очень неспокойно. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 17-18 метров в секунду, а также дождь со снегом. При этом с утра подморозит, что образует на дорогах ледяной налёт и вызовет сильную гололедицу.

В региональном Управлении МЧС РФ просят жителей области быть очень внимательными и осторожными. При управлении транспортными средствами необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать внезапных маневров, таких как обгоны и резкие перестроения во время движения. Из-за усиления ветра и возможного обрыва ЛЭП, а также опасности падения деревьев и других шатких конструкций, надо внимательно выбирать место для парковки.

По прогнозу синоптиков, 7 января в Калининградской области ветер стихнет, а воздух прогреется до плюс 5. Но осадки, прекратившиеся в дневные часы, вновь зарядят в ночь на 8 января.

Из архива московской погоды 

В Москве сохраняется аномально тёплая погода. Так, сегодня дневная температура держалась в переделах от нуля до плюс 1, при этом по ощущениям было плюс 2-3. По прогнозу синоптиков, аномально высокий температурный фон сохранится в Москве, по крайней мере, до конца первой декады второго месяца календарной зимы. Несмотря на то, что москвичей и гостей российской столицы 6-7 января ожидает понижение температуры, всё равно её средние суточные значения будут сразу 5 градусов превышать климатическую норму.

При этом, как прогнозируют метеорологи днём 8 января температура вновь начнет повышаться. Самая же холодная ночь в Москве 5 января была зафиксирована ещё позапрошлом веке – в 1893 году погодные градусники показывали минус 34,8. Самым же тёплым днём было 5 января 1949 года, когда метеостанции фиксировали плюс 4. Больше всего осадков в этот день выпало в 1886 году – 9 мм.

А в 2019 году на территории столичного региона воздух остывал до минус 5,2, шёл небольшой снег, а высота сугробов составляла 38 см. Тогда многие москвичи жаловались на отсутствие зимы…

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток — 2» отодвигается на год, но главным может оказаться не это
      Глава Минэнерго РФ заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию еще до конца 2020 года. Аналитик отмечает, что это может не позволить запустить проект на полную мощность и в дальнейшем
    2. Славные имена — «Ту», «Ил», «Як» могут исчезнуть с бортов лайнеров
      Как заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать. В этом случае самолеты будут выпускать как линейку с единым названием.
    3. В Средиземноморье разворачивается ожесточенная борьба за огромные месторождения газа
      Подписание соглашения и строительство средиземноморского газопровода «ИстМед» Израилем, Кипром и Грецией намечено на 2 января 2020 года. Однако Турция намерена всячески препятствовать реализации проекта
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама