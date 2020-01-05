Прогноз погоды: Гидрометцентр и МЧС предупреждают о резком ухудшении погоды в России

Аномально тёплая зима, которая властвует сейчас на большей части Русской равнины, в ближайшие дни всё-таки покажет свой суровый характер. И если сильных морозов пока всё-таки не ожидается, но снегопады, метели и усиление ветра синоптики обещают, а местные Управления МЧС РФ выпускают экстренные предупреждение об ухудшении погодных условий.

Погода на Сахалине. Предупреждение синоптиков и МЧС об ухудшении погодных условий

Так, уже в понедельник, 6 января ухудшатся погодные условия на территории Северо-Курильского района. По прогнозу синоптиков, здесь ожидается сильный снег и ветер до 22 метров в секунду. На территории Курильского и Южно-Курильского районов выпадет умеренный снег, а порывы ветра составят 27 метров в секунду. Резко испортится погода и на территории Охинского района – здесь метеорологи обещают метель, ветер до 21 метров в секунду. При этом на всей территории Сахалина столбики термометров с аномально тёплых минус 5-7 опустятся до минус 15-17.

Из-за ухудшения погодных условий Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям региона без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов; уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными; отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения; туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах; остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений; при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Прогноз погоды в Татарстане. Экстренное предупреждение Гидрометцентра и МЧС

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий и в Татарстане. В частности, сегодня вечером произойдёт столкновение холодного и тёплого воздуха, что приведёт к выпадению осадков в виде снега и мокрого снега, а также к гололедице.

В этой связи в МЧС РФ по Республике Татарстан выпустили предупреждение об ухудшении погоды в период с 19:00 мск 5 января до 19:00 мск 6 января. По информации Гидрометцентра, в указанное время на территории республики похолодает до минус 5-8, местами ожидается туман, снег, на дорогах сильная гололедица.

Спасатели рекомендует водителям быть предельно внимательными, проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении авто. При этом отмечается, что недостаточная видимость из-за снегопада или тумана, а также гололедица на дорогах увеличивают опасность при движении в сложных условиях.

В частности, в тумане человеческому глазу все предметы кажутся более отдалено, чем они есть на самом деле. Кроме того, туман ухудшает цветовое восприятие и приводит к быстрому утомлению зрения.

В условиях недостаточной видимости и скользкой дороги водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей, в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться с включенными внешними световыми приборами, а в условиях сильного тумана либо снегопада двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Ухудшение погоды на западных рубежах России. Прогноз погоды в Калининграде. Предупреждение МЧС

Холодные воздушные массы, которые накануне столкнулись в западных регионах станы с влажным атлантическим атмосферным фронтом, привели к мощным осадкам. В частности, в Калининграде всего за сутки выпало 18% месячной нормы осадков. Сегодня днём дожди здесь почти прекратились, атмосферное давление выросло, а температура воздуха стабилизировалась на отметках плюс 4.

Но, как оказалось, это всего лишь затишье перед очередной бурей, которая, уже в ночь на 6 декабря ворвётся с северо-западными потоками на территорию Калининградской области. По прогнозу синоптиков, всю предстоящую ночь здесь будет очень неспокойно. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 17-18 метров в секунду, а также дождь со снегом. При этом с утра подморозит, что образует на дорогах ледяной налёт и вызовет сильную гололедицу.

В региональном Управлении МЧС РФ просят жителей области быть очень внимательными и осторожными. При управлении транспортными средствами необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать внезапных маневров, таких как обгоны и резкие перестроения во время движения. Из-за усиления ветра и возможного обрыва ЛЭП, а также опасности падения деревьев и других шатких конструкций, надо внимательно выбирать место для парковки.

По прогнозу синоптиков, 7 января в Калининградской области ветер стихнет, а воздух прогреется до плюс 5. Но осадки, прекратившиеся в дневные часы, вновь зарядят в ночь на 8 января.

Из архива московской погоды

В Москве сохраняется аномально тёплая погода. Так, сегодня дневная температура держалась в переделах от нуля до плюс 1, при этом по ощущениям было плюс 2-3. По прогнозу синоптиков, аномально высокий температурный фон сохранится в Москве, по крайней мере, до конца первой декады второго месяца календарной зимы. Несмотря на то, что москвичей и гостей российской столицы 6-7 января ожидает понижение температуры, всё равно её средние суточные значения будут сразу 5 градусов превышать климатическую норму.

При этом, как прогнозируют метеорологи днём 8 января температура вновь начнет повышаться. Самая же холодная ночь в Москве 5 января была зафиксирована ещё позапрошлом веке – в 1893 году погодные градусники показывали минус 34,8. Самым же тёплым днём было 5 января 1949 года, когда метеостанции фиксировали плюс 4. Больше всего осадков в этот день выпало в 1886 году – 9 мм.

А в 2019 году на территории столичного региона воздух остывал до минус 5,2, шёл небольшой снег, а высота сугробов составляла 38 см. Тогда многие москвичи жаловались на отсутствие зимы…