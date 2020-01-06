Дочь Сулеймани объявила о наступлении для США и Израиля «темных дней»

Дочь убитого в ходе американской спецоперации иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб сообщила о наступлении для США и Израиля «темных дней». Заявление прозвучало на похоронах ее отца.

Зейнаб Сулеймани, слова которой передает телевидение Ирана, пообещала, что «с мученической смертью ее отца ничего не закончилось».

«Сумасшедший Трамп, не думайте, что все закончилось», - сказала дочь иранского военачальника.

Напомним, 3 января в ходе авиаудара, нанесенного по приказу американского президента Дональда Трампа, по автоколонне, в которой следовал военачальник Касем Сулеймани, последний погиб.

Вашингтон заявил, что операция носила оборонительный характер в целях защиты американских военных на Ближнем Востоке. Тегеран объявил об ответных ударах, США в свою очередь заявили, что готовы нанести удары по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев.