«Мечел» начал год взлетом на 20%

Российский фондовый рынок находится в спячке после новогодних праздников. Только обыкновенные акции металлургической и горнодобывающей компании «Мечел» значительно выросли: к концу торгов в понедельник цена за одну акцию достигла 76,30 рублей (рост +21,32%). Привилегированные акции также выросли — на 8,43%.

По данным агентства Marketbeat Ratings, «Мечел» получила средний рейтинг «покупать» от аналитиков Уолл-стрит. Новостей от самой компании в понедельник не было, тем не менее в информационном поле предприятие все же появилось. Так, власти Якутии требуют от «Мечела» вернуть налоговые льготы, если компания не выполнит программу по освоению Эльгинского месторождения. Однако приток горячих денег Уолл-стрит позволил рынку проигнорировать негативные новости из Якутии.

Индекс Московской биржи к концу сессии в понедельник вырос на 0,08% до 3078,87 пунктов . «Долларовый» РТС показал рост на 0,27% до 1568,35 пунктов на фоне растущей нефти. Так Brent к вечеру понедельника показала положительную динамику и рост на 0,64%, до 69,04 долларов за баррель. В течение дня котировки эталонной нефти поднимались и выше 70 долл. за баррель, на фоне обострений на Ближнем Востоке.

Хорошо торговались акции «Сургутнефтегаза», показавшие рост на 1,61%, «Лукойла (рост 1,40%) и компании «Интер РАО» (рост 1,61%). Негативную динамику показали акции «Газпрома» (-0,95%), банка «Санкт-Петербург» (-2,31%) и акции «Северстали» (-1,78%).

Во вторник, 7 января торги на всех рынках Мосбиржи проводиться не будут из-за празднования Рождества