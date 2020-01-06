Прогноз погоды: зима начнётся в феврале – синоптики обещают минус 30 и снегопады

Морозы, которые, по прогнозу синоптиков, ударят на большей части Русской равнины в начале февраля, продержатся до конца месяца и станут самыми длительными за зимний сезон 2019/2020. Как утверждают метеорологи, в России ожидаются 30-градусные морозы, снегопады и метели.

Прогноз погоды в феврале в Приморье

В Приморском крае, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в начале февраля арктический атмосферный фронт принесёт холодный воздух, который понизит температурный фон по всему региону. Так, в Дальнегорске, Артёме и Уссурийске в первой декаде месяца ожидаются мощные снегопады, сильный ветер и минус 15-20. Чуть теплее будет во Владивостоке и Находке. Здесь снегопадов будет меньше, а столбики термометров ниже минус 10-13 не опустятся.

В середине месяца в Приморье также прогнозируются морозы, однако осадки почти прекратятся, но температура воздуха сохранится на показателях минус 10-15. Долгожданное потепление придёт в города Приморского края лишь в самом конце месяца, когда, по прогнозу синоптиков, погодные градусники покажут минус 2-4. При этом в ночные часы воздух будут всё равно остывать до минус 7-8.

Погода в Сибири. Прогноз на февраль

Настоящая русская зима наступит в феврале и в Сибири. Так, в период с 1 по 7 февраля в Новосибирске ожидается очень чувствительное похолодание. Если днём ещё температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы (минус 16-18), то в ночное время суток воздух будет остывать до минус 30. Также стремительно похолодает в регионах Восточной Сибири. В частности, метеорологи прогнозируют, что в Красноярске до середины февраля ожидается минус 18-20 днём и минус 25-30 – ночью. В 20-х числах последнего месяца календарной зимы станет немного теплее, но зато зарядят мощные и продолжительные снегопады.

Зима начнётся в феврале также в Братске и Иркутске. Здесь в начале месяца с наступлением темноты столбики термометров будут опускаться до минус 35-40. Суровые морозы продержатся до середины месяца. Примерно после 20 февраля климатическая обстановка будет меняться, сильные морозы начнут отступать, а воздух к началу марта прогреется до минус 5 – нуля градусов.

Прогноз погоды на февраль на Урале

Начиная с февраля прогнозируется чувствительное похолодание и на Урале. Например, в Екатеринбурге, в первой декаде месяца ожидаются снегопады и усиление ветра до 15-17 метров в секунду, а столбики термометров будут опускаться до минус 25-28. С 10 по 19 февраля дневной температурный фон стабилизируется на уровне 12-18 мороза. С 20 по 29 февраля днём погодные градусники станут показывать минус 7-12 – днём и до минус 14 ночью.

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая обстановка в Магнитогорске, Челябинске, Тюмени и Кургане. Здесь также до конца месяца будет держаться морозная погода. Пики похолодания здесь придутся на начало февраля – по прогнозу синоптиков, столбики термометров будут опускаться до минус 28-33. Очень сильные морозы на Урале ожидают жителей ЯМАО и ХМАО. Здесь почти весь февраль будут держаться 30-градусные морозы, а весна весна сюда придёт не раньше первой декады марта.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на февраль

После аномально тёплых двух первых месяцев зимы, февраль в Москве ожидается очень холодным и снежным. По прогнозу синоптиков, самые сильные морозы ударят в первую половину месяца. Арктическое вторжение принесёт в столицу не только 15-20-градусные морозы, но и обильные снегопады.

После 15 февраля снегопады могут усилится, зато станет значительно теплее – синоптики обещают минус 4-6 днём и около 6-8 ночью. Но плюсовые показатели раньше начало марта в столичном регионе пока не ожидаются.

Народный календарь на февраль

Последний месяц зимы считался у славян самым холодным. Наши предки называли его лютый, вьюговей или снежень.Считалось, что чем больше снега в феврале, тем лучше урожай зерновых; если ночью на деревьях лежит иней — снега днём не будет; если длинные сосульки на крышах свисают – март будет холодным; если февраль сухой и морозный – август будет жарким; сильные морозы — к короткой зиме; тёплый февраль – к холодной весне; морозный – к благоприятному лету.