СМИ рассказали, как Помпео уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента Трампа согласиться на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на издание The Washington Post.

По данным источника американского СМИ, согласие Трампа на убийство Сулеймани было получено перед новым годом, после того, как Помпео в данном вопросе поддержал глава Пентагона Марк Эспер.

Как сообщает WP, Минобороны США было против убийства иранского военачальника из-за необходимости переброски в этих целях военных на Ближний Восток, что в свою очередь потребовало бы переброску контингента с восточной Азии. Идея Помпео нашла поддержку после обстрела 27 декабря американской военной базы, где погиб контрактник и были ранены военные.

Также сообщается, что после устранения иранского генерала Помпео пытался найти поддержку в Европе. По сообщению источника в Брюсселе, из-за этого встал вопрос по обеспечению безопасности посольств европейских государств в Ираке и Иране.