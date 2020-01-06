Цена на нефть перешагнула психологическую отметку

Цена на нефть с начала 2020 года перешла в рост и утром 6 января превысила психологическую отметку в $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в ночь на 6 января составили $70,23. В последний раз цена на данное сырье превышала отметку уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года, передает ТАСС.

Однако к 11 00 по московскому времени цена на нефть замедлила рост и в настоящее время за баррель Brent предлагают $69,99.

Аналитики утверждают, что скачок цен на нефть произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января по приказу американского президента Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник. Вашингтон заявил, что операция носила оборонительный характер в целях защиты американский военных на Ближнем Востоке.