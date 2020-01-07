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Букет цветов для девушки: критерии выбора

Москва, 07.01.2020
Представительницы прекрасного пола обожают, когда близкие люди дарят им цветы. Причем не имеет большого значения, получают ли они букет цветов по случаю праздника или без всякого повода – такой подарок вызывает у них восторг в любой ситуации.
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Букет цветов в качестве сюрприза

Чтобы преподнести девушке букет цветов без всякого повода, нужно выбрать яркую, привлекательную, нежную композицию без пафоса и оформить заказ цветов в Самаре или любом другом городе. Идеальным подарком для молодой девушки станет не до конца раскрывшийся бутон, который окрашен в нежные тона. Главный принцип здесь состоит в том, что чем меньше возраст прекрасной особы, тем светлее должен быть букет.

Однако есть и другие принципы выбора цветов. Например, их можно подбирать в соответствии с цветом волос. Рыжеволосым представительницам прекрасного пола уместно преподнести букеты с холодным оттенком, состоящие из ранункулюсов или орхидей. Для блондинок подойдут лилии и кремовые ромашки. Девушкам с темными волосами лучше всего подарить яркие букеты с большими бутонами: к таким цветам относятся розы, каллы, орхидеи, герберы. В каждом из описанных вариантов после получения цветов девушка будет смотреться с ними в руках как фея.

Букет для первого свидания

Подготовка к одному из самых волнительных моментов в жизни любого человека, каким является первое свидание, требует повышенного внимания к мелочам. По этой причине цветы следует выбирать с максимальной тщательностью, чтобы композиция красноречиво выразила чувства к ее получательнице.

Огромные букеты на первом свидании будут выглядеть неуместно, поэтому от их приобретения следует воздержаться. Чаще всего по такому случаю девушкам вручают цветы неброских оттенков, образующие скромные букеты. Иногда можно услышать, что оптимальный вариант цветов для первого свидания – это розы. Такую ошибку допускать нельзя. Вместо того надо выбрать композицию из тюльпанов или сирень. Прежде, чем заказать цветы в Москве, нужно принимать во внимание, что каждый оттенок сирени служит символом, выражающим отношение к человеку:

  • Белая сирень означает искренние чувства.
  • Розовая сирень служит свидетельством нежной привязанности.
  • Сиреневый цвет символизирует первую любовь.

Кроме того, на первом свидании можно подарить и другие цветы, используемые в качестве символов:

  • Ромашки намекнут на нежное отношение.
  • Фрезии скажут о доверии.
  • Фиалки выразят преданность.
  • Лилии обозначают благодарность.
  • Герберы продемонстрируют оптимизм.
  • Хризантемы укажут на открытость.

Выбор букета для любимой

Для адекватного понимания намека избранницей нужно грамотно выбрать число и состав цветов. Если букет составлен из пяти цветов, это является прозрачным намеком на любовную связь, тогда как композицию из семи цветов чаще всего вручают невесте.

Очень хорошо, если девушка получает цветы, символизирующие ее привлекательность и яркость. К примеру, астра символизирует пылкую любовь и говорит о неповторимости получательницы такой композиции. Важно учитывать, что каждый оттенок этого растения символизирует одно из чувств:

  • Белые астры указывают на полную поглощенность своей любимой.
  • Сиреневые астры свидетельствуют о восхищении.
  • Розовые астры говорят о нежности и чистоте.

Возлюбленной можно вручить также композицию, составленную из незабудок, которые говорят о вечной любви, и пионов, являющихся символами страсти.

Извинения с использованием цветов

Любой человек может допустить ошибку, и в таких случаях приходится приносить извинения. Простейший способ попросить прощения у девушки состоит в преподнесении букета, состоящего из холодных цветов.

Любая композиция может выразить мысли того, кто ее дарит:

  • Большая композиция из васильков выражает доверие.
  • Букет из фиалок преподносят той, кто давно остается в сердце дарителя.
  • Колокольчики символизируют покорение.

Наилучшим презентом для девушки является дорогостоящая композиция, составленная из восхитительных роскошных хризантем, пионов, ранункулюсов. Избраннице, которая любит полевые цветы, можно преподнести охапку прекрасных ромашек.

Какие цветы могут заменить розы?

Букет из роз считается классическим презентом. При грамотном оформлении он может стать оптимальным подарком в любых обстоятельствах. Если же есть желание преподнести избраннице роскошный букет, составленный не только из роз, то можно воспользоваться помощью флористов, которые дадут полезный совет для формирования великолепной композиции.

Отличным презентом будут орхидеи. В последнее время они перестали считаться редкостью, поскольку их можно приобрести практически в любом цветочном магазине. Тем не менее, они все еще не утратили своей изысканности. В составе композиции эти цветы будут выглядеть не менее изысканно. В число элитных растений, наряду с розами, входят также пионы и лилии. Их можно вручать по случаю любого торжественного события.

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