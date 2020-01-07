Как и какой кондиционер выбрать в квартиру?

Кондиционеры для дома подразделяются на следующие классы:

мобильные устройства;

оконные агрегаты;

сплит-системы.

Требуемую мощность кондиционера можно рассчитать на основании площади жилья, числа проживающих в нем людей, а также бытовых электроприборов, выделяющих тепло. Данный критерий выбора служит одним из главных при принятии решения, если вас интересует кондиционеры Ballu BSD BSW цена.

Кроме того, при выборе данного устройства нужно учитывать те задачи, для решения которых оно приобретается. Помимо охлаждения воздуха, некоторые модели кондиционеров способны его нагревать, очищать или выполнять одновременно несколько функций.

Предпочтение следует отдавать изделиям с большим количеством фильтров. Чтобы фильтр для сбора пыли легко чистился, он должен быть съемным. Если среди членов семьи имеются аллергики, то желательно выбрать кондиционер с противобактериальным фильтром, который выполняет обеззараживание поступающего в помещение воздуха. При наличии проблем с проветриванием в квартире целесообразно приобрести устройство с функцией ионизации воздуха.

Настенные кондиционеры потребляют больше электроэнергии, чем остальные разновидности этих устройств, вдобавок их сложно устанавливать. При выборе настенных моделей надо проявлять повышенную внимательность, поскольку они могут не вписаться в интерьер помещения.

С установкой напольных кондиционеров подобных проблем не возникает, однако надо точно определить подходящую мощность таких устройств во избежание сквозняков. При необходимости их можно легко перенести в другое место, вдобавок они прекрасно выглядят и удачно вписываются в любой интерьер.

Потолочные кондиционеры не создают сквозняков и хорошо выглядят в любой обстановке. Но с их установкой могут возникнуть проблемы. Этот недостаток компенсируется доступной стоимостью и простотой использования. Благодаря данным качествам популярность такого оборудования в последнее время значительно возросла.

Установка кассетных систем производится за подвесным потолком, поэтому они не ухудшают дизайн интерьера. Единственный их недостаток заключается в сложности монтажа, выполнить его самостоятельно почти невозможно.

Кондиционеры канального типа используются достаточно редко. Их трудно устанавливать, а принцип их функционирования значительно отличается от принципа функционирования других разновидностей климатического оборудования. Канальные системы имеют высокую стоимость и сложны в использовании, зато они позволяют поддерживать в каждом помещении собственную температуру.