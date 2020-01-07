Как изучить английский язык самостоятельно

В современном мире английский язык требуется практически везде. На работе и в учебе, при поездке за границу и общении с иностранцами.

Даже при чтении книг и просмотре фильмов на оригинальном языке без него не обойтись.

Именно поэтому английский нужно знать хотя бы на среднем уровне! А приступить к обучению вы можете прямо сейчас.

Преимущества владения языком

Существует несколько причин, по которым вам необходимо начать изучать иностранный язык как можно скорее:

Вы сможете поступить в любой зарубежный университет;

Сможете занять престижную должность в международной компании;

Сможете без проблем путешествовать по всему миру;

У вас появится возможность завести иностранных друзей;

Возможность слушать музыку, смотреть любимые фильмы и читать книги на языке оригинала.

Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

Даже базовое владение языком откроет для вас целый мир!

Люди будут воспринимать вас совсем иначе. А теперь представьте, как все поменяется, когда вы овладеете языком.

План изучения языка

Если вы еще не сталкивались с изучением английского, то настоятельно рекомендуем вам обратиться к онлайн-курсам или профессиональному преподавателю. Благодаря этому, вы сможете создать основу для своих будущих знаний.

Онлайн-Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

Онлайн ВидеоКурс «Английский для Среднего уровня: https://bistrocinema.com

План составлен специально для вас и следуя кему вы сможете быстро освоить иностранный язык:

Выучите алфавит. Прежде, чем приступать к словам, нужно запомнить буквы, из которых они состоят. А также научиться правильно их произносить.

Всегда обращайте внимание на транскрипцию слов. Во многих словах произношение значительно отличается от написания.

Всегда старайтесь пополнять свой словарный запас. Для этого можно воспользоваться специальными словарями с изображениями или посмотреть фильмы с русскими субтитрами.

Повышайте свой уровень грамматики. Но не спешите. У вас не получится запомнить все сразу. Профессиональные преподаватели рекомендуют сначала научиться применять одно правило, а затем приступать к изучению другого.

Произносите вслух слова. Благодаря этому, вы запомните правильное произношение и научитесь грамотно разговаривать.

Тренируйте свою речь с близкими. Старайтесь понять, о чем поется в песне или говорится в фильме. Так вы быстрее научитесь воспринимать разговорную речь на слух.

Важно! Необходимо уделять занятиям хотя бы 2–3 раза в неделю. При этом одно занятие должно длиться не менее часа.

Обязательно составьте для себя подробный и четкий план обучения. Вы можете разработать его как самостоятельно, так и вместе с преподавателем.

Самое главное – это ответственный подход к процессу обучения.

Ведь благодаря английскому, для вас откроется целый новый мир! Поставьте себе четкую цель и следуйте ей. Выберите курс, который подходит именно вам. Не пропускайте занятия, и результат не заставит себя ждать!