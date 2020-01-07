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Как изучить английский язык самостоятельно

Москва, 07.01.2020
#PressRelease

В современном мире английский язык требуется практически везде. На работе и в учебе, при поездке за границу и общении с иностранцами.

Даже при чтении книг и просмотре фильмов на оригинальном языке без него не обойтись.

Именно поэтому английский нужно знать хотя бы на среднем уровне! А приступить к обучению вы можете прямо сейчас.

Преимущества владения языком

Существует несколько причин, по которым вам необходимо начать изучать иностранный язык как можно скорее:

  • Вы сможете поступить в любой зарубежный университет;
  • Сможете занять престижную должность в международной компании;
  • Сможете без проблем путешествовать по всему миру;
  • У вас появится возможность завести иностранных друзей;
  • Возможность слушать музыку, смотреть любимые фильмы и читать книги на языке оригинала.

Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

Даже базовое владение языком откроет для вас целый мир!

Люди будут воспринимать вас совсем иначе. А теперь представьте, как все поменяется, когда вы овладеете языком.

План изучения языка

Если вы еще не сталкивались с изучением английского, то настоятельно рекомендуем вам обратиться к онлайн-курсам или профессиональному преподавателю. Благодаря этому, вы сможете создать основу для своих будущих знаний.

Онлайн-Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

Онлайн ВидеоКурс «Английский для Среднего уровня: https://bistrocinema.com

План составлен специально для вас и следуя кему вы сможете быстро освоить иностранный язык:

  • Выучите алфавит. Прежде, чем приступать к словам, нужно запомнить буквы, из которых они состоят. А также научиться правильно их произносить.
  • Всегда обращайте внимание на транскрипцию слов. Во многих словах произношение значительно отличается от написания.
  • Всегда старайтесь пополнять свой словарный запас. Для этого можно воспользоваться специальными словарями с изображениями или посмотреть фильмы с русскими субтитрами.
  • Повышайте свой уровень грамматики. Но не спешите. У вас не получится запомнить все сразу. Профессиональные преподаватели рекомендуют сначала научиться применять одно правило, а затем приступать к изучению другого.
  • Произносите вслух слова. Благодаря этому, вы запомните правильное произношение и научитесь грамотно разговаривать.
  • Тренируйте свою речь с близкими. Старайтесь понять, о чем поется в песне или говорится в фильме. Так вы быстрее научитесь воспринимать разговорную речь на слух.

Важно! Необходимо уделять занятиям хотя бы 2–3 раза в неделю. При этом одно занятие должно длиться не менее часа.

Обязательно составьте для себя подробный и четкий план обучения. Вы можете разработать его как самостоятельно, так и вместе с преподавателем.

Самое главное – это ответственный подход к процессу обучения.

Ведь благодаря английскому, для вас откроется целый новый мир! Поставьте себе четкую цель и следуйте ей. Выберите курс, который подходит именно вам. Не пропускайте занятия, и результат не заставит себя ждать!

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