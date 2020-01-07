Как выбрать домашний фоторедактор

Однако без обладания практическими навыками, профессионального опыта, дорогого оборудования добиться этого непросто. И все же не следует торопиться с удалением неудачных фотоснимков. Существует специальное программное обеспечение ФотоМАСТЕР, позволяющее их исправить. Найти и скачать редактор фото с русскоязычным интерфейсом можно за несколько минут.

Возможности, обеспечиваемые фоторедакторами

Используемые для редактирования фотоснимков программы имеют множество функций. Они позволяют выполнять следующие действия:

изменять размер фотографии;

добавлять интересные специальные эффекты;

обрезать ненужное;

менять яркость;

делать цветные фотографии черно-белыми;

изменять резкость изображения;

убирать недостатки внешности.

Это далеко не все возможности, которыми располагают такие программы. Почти все современные фоторедакторы позволяют заключать снимок в красивую рамку, накладывать на него надписи, создавать на основании фотографии календари и открытки. Использование такого программного обеспечения дает возможность легко организовывать семейные альбомы, делать родным памятные подарки, изготавливать стильные аватарки для мессенджеров, соцсетей и форумов.

Принципы выбора домашнего фоторедактора

Во всемирной паутине имеется большое количество программ для качественного редактирования фотоснимков. Однако далеко не всеми из них можно с легкостью пользоваться на домашнем персональном компьютере. Одни из них обладают ограниченными возможностями, другие предназначены для профессионалов, третьи попросту не запускаются. Для правильного выбора домашнего фоторедактора нужно руководствоваться рядом ключевых критериев:

системные требования к компьютерной технике (тип ОС, объем оперативной памяти, тактовая частота процессора и пр.);

язык и качество интерфейса;

степень надежности;

количество функций;

востребованность со стороны обычных пользователей;

частота выпуска обновлений;

качество техподдержки от разработчиков.

Простейший способ не допустить ошибки при выборе заключается в использовании программного обеспечения, заслужившего положительную репутацию среди множества пользователей. Весьма желательно наличие доступа к бета-версии для практического тестирования функций и главных возможностей программы, а также детальной инструкции по ее использованию.