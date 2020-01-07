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Как выбрать холодильную камеру

Москва, 07.01.2020
При выборе холодильной камеры первым делом надо определиться с тем, какие продукты и в каких количествах будут в ней храниться. От этого зависят ее габариты.
#PressRelease

Если требуется небольшая камера, то целесообразно приобрести сборную модель, панели в которой имеют соединения типа шип-паз. К примеру, холодильные камеры МХМ Полаир Ариада быстро устанавливаются, не нуждаются в дополнительных крепежных деталях, их можно разобрать и затем собрать на новом месте. Однако при этом нужно учитывать, что теплоизоляционные качества камеры при каждой сборке-разборке существенно ухудшаются. Камеры, которые собираются из типовых панелей, имеют несколько изъянов, в том числе:

  • ограничение по размерам;
  • только прямоугольная форма;
  • необходимость в наличии свободного пространства, достаточного для сборки камер.

При наличии желания использовать холодильную камеру больших размеров и сложной формы надо приобрести строительные панели. Они делаются на заказ и отличаются от типовых панелей тем, что могут иметь почти любые габариты, а также различные варианты внешнего слоя. Для соединения строительных панелей необходимы дополнительные крепежные элементы.

Другой важный критерий выбора –размеры дверного проема. Они зависят от планируемого способа загрузки и разгрузки камеры: эти операции могут выполняться вручную либо с использованием тележки, погрузчика или даже грузовика.

Еще один ключевой критерий выбора холодильной камеры заключается в отсутствии либо наличии пола. Первый вариант упрощает закатывание тележки, однако обеспечивает значительный приток тепла в камеру, что ведет к увеличению затрат на использование холодильного оборудования.

Температура в холодильной камере определяется требованиями, предъявляемыми к условиям хранения пищевых продуктов. По этому критерию камеры делятся на низкотемпературные и среднетемпературные. Наиболее подходящую температуру можно установить, воспользовавшись помощью специалистов.

После решения всех вышеперечисленных проблем надо ответить еще на несколько вопросов:

  • Будет ли использоваться холодильная камера зимой?
  • Какую температуру будут иметь входящие продукты?
  • Каковы вес и суточный оборот хранимых продуктов и тары?
  • Каковы число рабочих в холодильной камере и длительность выполнения ими своих трудовых обязанностей?
  • Какова мощность моторов погрузочных механизмов в холодильной камере?
  • Будут ли располагаться поблизости от холодильной камеры обогревательные приборы?
  • Какова среднесуточная температура в помещении, где будет располагаться камера?
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