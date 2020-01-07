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Как выбрать компьютерное кресло

Москва, 07.01.2020
Большинство современных людей основную часть времени проводит на одном месте. В результате принятия неправильной позы при сидении нагрузка на спину возрастает приблизительно на 40%.
#PressRelease
#Технологии

Для продолжительного сохранения хорошего самочувствия и уменьшения вероятности нежелательных последствий нужно выбрать  на сайте defo.ru высококачественное компьютерное кресло с учетом личных особенностей того человека, который на нем будет сидеть.

Основные характеристики

При подборе компьютерного кресла, прежде всего, необходимо уделить внимание материалам, из которых изготовлены корпус, наполнитель и обивка. Для изготовления корпуса обычно используется металл или пластмасса, а для изготовления обивки – ткань, кожа или кожзаменитель. При подборе обивки следует уделить повышенное внимание ее износоустойчивости и индексу истираемости. Кроме того, следует тщательно изучить конструктивные особенности кресла: наличие регулировки наклона и высоты сиденья, подлокотников, синхронизирующего механизма и газлифта.

Эргономика

У некоторых компьютерных кресел предусмотрена дополнительная боковая поддержка, которая помогает уменьшить нагрузку на позвоночник и мышцы. Наличие подголовника повышает комфортность сидения, снимая напряжение с шеи. Подставка для нижних конечностей и утолщение у края сиденья уменьшают нагрузку на ноги. Подбор высоты спинки и ширины сиденья осуществляется индивидуально, однако для офисных работников предпочтительнее высокая спинка.

Высота имеющихся на кресле подлокотников должна позволять держать руки свободно. Локти не должны в них упираться, в противном случае плечи будут приподняты, и позвоночник займет неправильное положение. Во многих моделях кресел имеется возможность регулировать горизонтальное расположение и высоту подлокотников.

Наличие синхромеханизма качания позволяет слегка размяться и подвигаться, не поднимаясь с кресла, или просто изменить позицию. Блокировка и активизация данного режима осуществляются с использованием рычага. Дорогостоящие кресла премиального класса имеют встроенные массажеры.

Разновидности обивки

В качестве материалов для изготовления обивки компьютерных кресел используются натуральная или искусственная кожа, ткань, акриловая сетка. При подборе материала обивки необходимо иметь в виду, что текстиль является более марким по сравнению с другими материалами и с течением времени затирается.

Ткань чаще всего изготавливается из синтетических материалов. Дешевле всего стоит текстиль серии С, похожий на мешковину. Полиолефин стоит дороже, обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, не выцветает и непритязателен в уходе. Текстиль серии TW характеризуется прекрасной воздухопроницаемостью.

Акриловая сетка, текстиль серии JP и микрофибра обладают почти всеми свойствами, требуемыми для обеспечения максимального удобства.

Преимущества натуральной кожи заключаются в экологичности, удобстве, гипоаллергенности и безопасности. Компьютерные кресла обиваются кожей люксовой или стандартной выделки. Первая сделана из высококачественного сырья, однако обладает невысокой гигроскопичностью, требует специального ухода и чувствительна к внешним воздействиям. Вторая является более грубой и обладает большей толщиной, она может выдерживать почти любые механические воздействия. К недостаткам кожи стандартной выделки относятся быстрая потеря первоначальной формы и невысокая эластичность.

Стоимость обивки из искусственной кожи сопоставима со стоимостью текстильных вариантов, при этом за ней просто ухаживать. Используемый в этих целях кожзаменитель может иметь покрытие из полиуретана или поливинилхлорида. Первый также называется экокожей. Он характеризуется высокой морозостойкостью и износоустойчивостью, хорошо дышит, обладает эластичной и мягкой структурой, не подвержен образованию трещин и отталкивает воду. Вдобавок экокожа полностью гипоаллергенна и экологична. Кожзаменитель с покрытием из поливинилхлорида износостоек, не боится воды и огнеустойчив. Однако он плохо пропускает влагу и растрескивается на сгибах.

Качество газлифта

Компьютерное кресло покоится на основании, которое представляет собой наполненный воздухом баллон из стали. Этот элемент называется газлифтом. Его предназначение состоит в удобном регулировании высоты кресла. Все существующие газлифты делятся по критерию качества на четыре категории, из которых самым высоким качеством обладает четвертая.

Крестовина

Изготовленная из пластмассы или металла крестовина служит в качестве основания компьютерного кресла, которое принимает на себя главную нагрузку. Преимущества пластмассовых крестовин заключаются в небольшом весе и доступной стоимости, однако срок их эксплуатации непродолжителен. Крестовины из металла обладают большей долговечностью и способностью переносить высокие нагрузки, однако они дороже стоят и имеют более значительный вес.

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