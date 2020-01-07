Критерии и особенности выбора газовой колонки

Число разновидностей этих устройств, предлагаемых производителями, очень велико, поэтому при выборе нужно руководствоваться несколькими ключевыми критериями, перечисленными ниже.

Важнейшая характеристика газовой колонки, которую при ее приобретении надо учитывать в первую очередь, – мощность водонагревателя, измеряемая в киловаттах. От нее непосредственно зависит время, которое требуется для нагрева воды – чем ниже мощность, тем дольше придется ждать. Для многочисленной семьи желательно выбрать устройство мощностью 26-28 кВт, к примеру вы можете газовые колонки Bosch WR 10 P купить. Газовой колонки мощностью 20-26 кВт хватит для обеспечения расхода горячей воды около пятнадцати литров в минуту при нагреве до сорока градусов по Цельсию. Колонки мощностью 17-20 кВт подходят лишь для небольших семей.

Второй важнейший критерий выбора газовой колонки – безопасность ее эксплуатации. Перед приобретением этого устройства надо удостовериться в том, что оно обладает следующим функциями:

автоматическое отключение при прекращении подачи газа или воды;

наличие защиты от утечки газа;

остановка работы при исчезновении тяги;

отсутствие возможности отравиться угарным газом.

Эти функции предусмотрены только на колонках, оснащенных следующими элементами:

датчик потока, который включает устройство после открывания крана с водой;

датчики ионизации и горения, обеспечивающие прекращение подачи газа при угасании огня;

датчик тяги, предотвращающий утечку угарного газа в помещение;

датчик перегрева, препятствующий перегреву воды;

датчик пониженного давления, который останавливает работу устройства после прекращения подачи воды.

Кроме того, газовая колонка должна иметь предохранительный клапан, который сбрасывает чрезмерное давление в трубах при избыточном напоре воды, не давая им разорваться.

По способу розжига все разновидности газовых колонок делятся на три класса:

С пьезорозжигом. Это устройства с наиболее простой конструкцией, огонь в них зажигается путем нажатия на кнопку пользователем.

С розжигом от батареек. Такие модели включаются автоматически при открытии крана пользователем.

С розжигом от гидротурбины. В таких устройствах имеется небольшой генератор.

Способ розжига не играет особой роли, от него зависит только удобство использования газовой колонки. Кроме того, при выборе этого устройства полезно обратить внимании на дополнительные функции, например, на наличие дисплея, где указывается температура воды, или на наличие автоматической регулировки мощности огня.