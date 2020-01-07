Польза или «опять реклама»? HR-агентство как карьерный консультант

Обычно HR-агентство ориентировано на «юриков». Выявить, отобрать, адаптировать – вот зачем приходит наниматель к посреднику. Последние тенденции рынка труда – увеличение пенсионного возраста, автоматизация, сокращение рабочих мест вкупе с кадровым голодом и параллельным возникновение ранее не существовавших профессий – призывают обозначить еще один вектор – помощь «физикам» в трудоустройстве.

Если вы лет двадцать росли в одной компании или впервые зарегистрировали на job-портале, реакция – шок, ужас, паника: слишком много неизвестных. Можно посмотреть анкеты других кандидатов на аналогичные должности – испугаться еще больше от возможной конкуренции.

HR-агентство «ARES» предлагает соискателям спасательный круг – пакет «карьерное консультирование». Быть лидерами своей области значит выходить за рамки типичных функций.

Карьерное консультирование дает возможность грамотно подойти к поиску работы. Благодаря помощи эксперта вы заранее убережете себя от ошибок, неверных ходов и нервного срыва. Однотипные собеседования, пачки тестов, каменные лица кадровиков сведут с ума даже самых стойких, когда поиски затягиваются на месяцы.

Когда цель – классная позиция с достойным окладом, стандартного подхода мало. Карьерное консультирование подойдет тем, кто уже измотан странными кейсами и тестами; ищет отправную точку для карьерного старта; хочет сменить сферу деятельности или улучшить существующие условия; пребывает в профессиональном кризисе. Оно позволяет:

в разы повысить качество CV;

легко обойти «подводные камни» на встречах с потенциальными работодателями;

объективно оценить себя (без фейковых онлайн-инструментов);

понять спрос-предложение, актуальность возможных направлений.

Специалист поможет превратить белый лист в продающее резюме, подберет оптимальные каналы для размещения CV + инструменты его продвижения, проведет тес-интервью, расскажет, почему эйчары задают «каверзные» вопросы, как на них реагировать, выгодно позиционировать себя, уметь обосновывать требования к вакансиям. Дополнительным бонусом станет психологическая поддержка – HR-агентство разберет, отчего ваша карьера оказалась на «стопе», какие истинные мотивы выбора и поиска вы преследуете. «Работа мечты» - это достижимая реальность, когда понимаешь себя и свои потребности.

Понимая дефицит времени и свободных средств, которые часто испытывают претенденты, HR-агентство разработало гибкую систему формирования пакетов. Клиент может выбрать комплексное карьерное консультирование или остановиться на конкретном этапе. Например, заказать только продающее резюме. Сеть кишит однотипными рекомендациями по составлению портфолио, однако на деле возникает множество нюансов: регион, возраст, должность, сегмент, корпкультура фирмы-нанимателя – каждая деталь несет свою смысловую нагрузку, влияющую на исход. Анкета, составленная с рекрутером, учитывает тонкости конкретного заказчика, «выжимает воду» и оставляет лаконичный, цепкий словесный портрет человека, которого хочется пригласить для очной встречи.

Если услышите, что продающее резюме – это как «два пальца» о любую поверхность, уточните, где автор «слогана» трудится, приносит ли его занятие удовлетворение, счастье, достаточный доход? Девять из десяти – нет. Потому что динамичное явление трудоустройства каждый год обрастает инновациями, технологиями, особенностями, механизмами. Новая услуга HR-агентства «ARES» – то, с помощью чего вы поймаете эту волну.