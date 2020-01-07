Причины неисправности монитора Макбук Про

Проблемы с работой монитора могут быть вызваны механическими факторами, но в ряде случаев причиной выхода дисплея из строя является программный сбой.

При попадании воды в систему эффект проявляется с определенным запозданием: контактирующие с водой дорожки материнской платы окисляются мало-помалу, с тенденцией поврежденных участков к увеличению площади. В результате контакта с водой может пострадать как северный, так и южный мост. Во втором случае неполадка может появиться из-за проникновения нескольких капель жидкости в разъемы. В результате выхода южного моста из строя могут наблюдаться проблемы со внешним монитором. В подобной ситуации для устранения неполадки требуются очистка и грамотный ремонт материнской платы, для этого стоит обратиться в сервис Apple в Алматы. Иногда ее приходится полностью заменять. Такие неполадки могут появиться и под воздействием скачков напряжения в электросети.

Если монитор Макбук Про не функционирует из-за падения или ударов, то локализовать проблему несколько проще. Для устранения таких дефектов может понадобиться дорогой ремонт материнской платы, хотя зачастую получается обойтись без подобных издержек.

Одна из наиболее часто встречающихся причин выхода монитора из строя заключается в разрыве шлейфа передачи данных. Его стоимость относительно невелика, и при наличии нужных инструментов он может быть заменен своими силами. При этом надо учитывать, что при проведении такой операции своими силами дома владелец Макбук Про всегда рискует.

Еще одна возможная причина неполадок – выход из строя дисплейного дешифратора, находящегося в корпусе дисплейного модуля. Данный элемент нельзя заменить независимо от дисплея, поэтому для устранения такой неисправности необходимо полностью заменить матрицу.

Помимо того, распространенной проблемой является отсоединение чипа графического адаптера в результате падения. Это происходит чаще всего. Но поломка чипа может произойти и без оказания физического воздействия на него, особенно в устаревших моделях, в которых система охлаждения при длительной нагрузке способна справиться с перегреванием не во всех случаях, что и приводит к поломке. В такой ситуации ремонт состоит в полной замене графического адаптера. При невозможности устранить проблему своими силами нужно отнести Макбук Про в сервисный центр.