Прогноз погоды: синоптики рассказали о неожиданной погоде

Второй месяц календарной зимы уже приближается к своему экватору, а погода по-прежнему остаётся нестабильной, продолжая преподносить сюрпризы.

Погода в Краснодарском крае. Прогноз до конца января

Так, неожиданное похолодание ожидается в самое ближайшее время в Краснодарском крае. Здесь уже 8 января под влиянием средиземноморского циклона погодные условия начнут заметно портиться. В частности, ожидаются сильные осадки в виде дождя, в горах – в виде мокрого снега. Такая климатическая обстановка приведёт к налипанию мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах образуется гололедица.

По прогнозу синоптиков, начиная с 8 января в городе-курорте Сочи температурный фон будет снижаться как минимум на 1 градус в ежесуточном режиме и 14 января остановится на отметках плюс 4-6. При этом все эти дни будет дуть сильный северо-восточный и восточный ветер, порывы которого станут достигать 18 метров в секунду.

Между тем, как предупреждают синоптики, в Новороссийске начнётся бора – характерное климатическое явление для холодного периода. Но, так как нынешняя бора связана с циклоном, очень сильной она не будет. Однако порывы ветра ожидаются вполне ощутимыми – 25 метров в секунду, а воздух в ночные часы будет опускаться до минус 3-4.

Аномальная погода в январе в России. Прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, аномальная погода до конца января сохранится во многих регионах страны, а средняя температура воздуха превысит климатическую норму на десятки градусов. В частности, даже в Сибири температурный фон будет выше среднего почти на 20 градусов.

При этом, как прогнозируют метеорологи, наиболее сильные аномалии ожидаются до конца месяца в Якутии, где воздух будет на пике холода остывать до минус 25, а на пиках тепла – до минус 15, что более чем на 20 градусов выше среднестатистических показателей. Значительно выше климатической нормы также будет температурный фон в Красноярском крае, где средняя температура воздуха составит плюс 12-14.

Теплее обычно до конца января также будет в регионах Центрального федерального округа. По мнению синоптиков, это связано с тем, что за нынешнюю зиму влажный воздух из Атлантики уже дважды беспрепятственно проникал через Уральские горы и продолжит формировать погоду на азиатской территории до начала февраля.

Погода в СПб в январе

Продолжатся погодные сюрпризы и в Санкт-Петербурге. До середины января климатическая обстановка не перестанет удивлять жителей Северной столицы плюсовыми, аномально высокими показателями. Так, по прогнозам синоптиков, почти вся Ленинградская область останется в тёплом воздушном потоке, как минимум до 15-16 января. Метеорологи обещают в этот природ до плюс 4 днём и до плюс 2 – ночью.

А вот вторая половина месяца в городе на Неве выдастся морозной и порадует не только понижением температурного фона до минус 5, но и небольшими снегопадами. Синоптики предупредили, что в период с 17 по 31 января зима в Санкт-Петербурге вернётся к климатическим нормам второго месяца зимы. При этом завершится январь мощным похолоданием дом минус 15 в последнюю неделю месяца.

Погода в январе в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве, по прогнозу синоптиков, до середины января сохранится аномально тёплая погода. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 2-4, что почти сразу на 5-7 градусов выше климатической нормы.

Однако, как отмечают метеорологи, на Крещение всё-таки похолодает, но сильных морозов не ожидается. Так, 20 января прогнозируется минус 8-10. При этом будет солнечно и без осадков. В последней декаде января дневные температуры установятся на уровне минус 6-7, ночные — минус 10-12.

Напомним, сегодня, 7 января в светлый праздник Рождества Христова погода в Москве была слабо морозной с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в столице составляла минус 1-3, по области до минус 6. Определённый дискомфорт для метеозависимых людей доставит атмосферное давление, которое к вечеру вторника упало до 750 мм ртутного столба.

Медики предупреждают, что столь низкое давление может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а повышенная влажность воздуха (до 90%) может вызвать обострения у тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Им советуют соблюдать рекомендации врачей. Кроме того, тонизируюшая чашка травяного чая в хорошей компании, а также тёплые солевые ванны помогут снять напряжение и скрасить выходные дни.

Ранее сообщалось, что морозы, которые, по прогнозу синоптиков, ударят на большей части Русской равнины в начале февраля, продержатся до конца месяца и станут самыми длительными за зимний сезон 2019/2020. Как утверждают метеорологи, в России ожидаются 30-градусные морозы, снегопады и метели.