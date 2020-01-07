В Иране рассказали о сценариях мести Вашингтону за убийство Сулеймани

Али Шамхани – секретарь Высшего совета безопасности Ирана – заявил, что у Тегерана есть сразу 13 сценариев мести Вашингтону за убийство генерала Касема Сулеймани. При этом, как он утверждает, что даже самый простой и маленький из этих сценариев станет для США ночным кошмаром, передаёт агентство Fars.

Накануне стало известно, что иранский парламент принял законопроект, который приравнивает Пентагон и американскую армию к террористическим организациям.

Ранее сообщалось, что Зейнаб – дочь убитого в ходе американской спецоперации иранского генерала Касема Сулеймани – предупредила США и Израиль о наступлении для них «тёмных дней» и пообещала, что «с мученической смертью её отца ничего не закончилось».

«Сумасшедший Трамп, не думайте, что все закончилось», - сказала дочь иранского военачальника.

В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи также пообещал отомстить США за смерть Сулеймани, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран никогда не забудет.

Напомним, 3 января в ходе авиаудара, нанесенного по приказу американского президента Дональда Трампа, по автоколонне, в которой следовал военачальник Касем Сулеймани, последний погиб.