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Горячий Ближний Восток подогрел российский рынок

Москва, 08.01.2020

Российский фондовый рынок устанавливает рекорды: индекс Мосбиржи впервые превысил предыдущий максимум 3096,53 пункта, поднявшись в среду на 1,01% и достигнув значения 3110,06 пункта. РТС вырос до 1589,08 пункта (+1,32%).

Влияние на рынок оказал подъем цен на металлы и рост нефтяных котировок. Бум произошел на фоне приостановки транзита судов через Ормузский пролив, откуда транспортируется вся нефть Ирана, Кувейта, Катара, ОАЭ, большая часть нефти Саудовской Аравии и Ирака и катарский СПГ. Это взвинтило акции НОВАТЭКа на 4,3%.

В начале дня цена за баррель Brent превышала 71 доллар, однако по состоянию на 19:00 мск в среду произошло падение цены до 67,29 долларов (-1,14%). Игроки фиксируют прибыль, считая что ситуация на Ближнем Востоке несколько разрядилась.

Главная спекулятивная идея российского рынка — рост капитализации горнодобывающей компании «Мечел». Ее бумаги продолжают стремительный рост, начавшийся в понедельник: к концу дня в среду стоимость за одну обыкновенную акцию достигла 99,80 рублей (рост +30,80%). «Префы» выросли на 18,17%. Очевидно что одних рекомендаций инвестдомов «к покупке» недостаточно для того, чтобы создать такое ралли. Покупатели ждут официальных комментариев от компании.

Кроме того пользовались спросом акции «Интер РАО» (рост 8,20%). А вот акции «Роснефти» показали негативную динамику (-0,79%).

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