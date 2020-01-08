Президент Ирана пригрозил «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Хасан Рухани – президент Ирана – пригрозили США «отрезать» ноги в ближневосточном регионе. Так, иранский лидер отреагировал на убийство американскими военными командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани, передаёт агентство «Интерфакс».

«Убив генерала Сулеймани, вы отрезали нам отрезали руку. Мы же в ответ – отрежем вам ноги», – пообещал Рухани.

Напомним, 3 января в ходе авиаудара, нанесенного по приказу американского президента Дональда Трампа, по автоколонне, в которой следовал военачальник Касем Сулеймани, последний погиб.

Тегеран пообещал ответить США на это убийство. И минувшей ночью в Иране заявили о начале операции возмездия, после чего ракеты класса земля-земля были выпущены по американским базам в Ирака. Согласно информации иранских СМИ, в результате ракетного обстрела погибли 80 человек. В свою очередь глава белого дома Дональд Трамп утверждает, что «всё в порядке» и граждан США среди жертв ракетного удара нет.