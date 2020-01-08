Прогноз погоды: снегопады и минус 50 – синоптики об ухудшении погоды после праздников

Сразу в нескольких российских регионах после праздников ожидается ухудшение погодных условий – выпадет снег, усилится ветер, на дорогах образуется сильная гололедица, а на Дальневосточном побережье ударят 50-градусные морозы.

Погода после праздников на Европейском Севере

По прогнозу синоптиков, уже 9 января очередное ухудшение погоды ждёт жителей Европейского Севера. Здесь климатическая обстановка будет формироваться под влиянием очередного североатлантического вихря, который принесёт новые порции влажного воздуха на Европейскую территорию страны.

Как предупреждают метеорологи, самые сложные погодные условия ожидаются на севере. Так, в Мурманской области 9 января прогнозируются сильные осадки и порывы ветра до 23 метров в секунду. При этом температурный фон будет держаться на вполне комфортном уровне. Например, в четверг ожидается всего минус 1, в пятницу, 10 января – около нуля, в субботу, 11 января – минус 3, в воскресенье, 12 января – минус 4. Однако при мощных снегопадах, шквалистом ветре и высокой влажности по ощущениям будет холодно.

Сложные погодные условия в период с 9 по 12 января ожидаются на Кольском полуострове. Здесь, по прогнозу синоптиков, выпадет снег и мокрый снег, что приведёт к его налипанию на провода ЛЭП. Кроме того, метеорологи предупреждают о порывистом ветре до 20 метров в секунду, на побережье Мурмана до 23-25 метров в секунду, высота волн может достигать 4-х метров. В Архангельской области также осадки, порывистый ветер, понижение температуры до минус 2-3 и сильная гололедица.

В Ненецком автономном округе ещё завтра будет плюс 1, но уже в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 3-4, а к воскресенью, 12 января до минус 10. При этом, по прогнозу синоптиков, все эти дни будет идти сначала мокрый снег, затем снег, к выходным усилится ветер до 23 метров в секунду, закружит метель, на дорогах возможны снежные заносы и гололёд.

Прогноз погоды после праздников на Дальневосточном побережье

Продолжительная метель ожидается в ближайшие дни и на Чукотке. Так, по прогнозу синоптиков, в районе Певека в ночь на 9 января порывы ветра будут достигать почти 40 метров в секунду. В дневные часы также очень ветрено. Например, на побережье Восточно-Сибирского моря порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, на побережье Баренцева моря – до 20-25 метров в секунду. Днем 9-12 января градусники будут показывать минус 35-37, в континентальной части до минус 45, на восточном побережье до минус 17 градусов.

Самой холодной на территории нашей страны предстоящая ночь по прогнозу синоптиков, ожидается на северо-западе Магаданской области. Здесь при прояснениях столбики термометров будут опускаться до минус 50. В последующие сутки на Дальневосточном побережье морозы чуть-чуть ослабнут, местами пройдёт небольшой снег.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков и факты из летописи погоды

По прогнозу синоптиков, в Москве 9 января, когда жители российской столицы впервые после новогодних праздников выйдут на работу, в регионе выпадет снег, мокрый снег и дождь. При этом осадки ожидаются, как в дневные часы, так и с наступление темноты. Как предупреждают метеорологи, погода будет некомфортной. Помимо осадков прогнозируется неприятный ветер, порывы которого могут достигать 17-20 метров в секунду. Днём воздух прогреется до плюс 2, возможен гололёд — налипание мокрого снега на стенах зданий и проводах.

В пятницу, 10 января климатическая обстановка немного улучшится, осадки прекратятся. В светлое время суток ожидается около нуля. После полуночи подморозит до минус 2. В субботу, 11 января и воскресенье, 12 января, синоптики прогнозируют небольшие заморозки – до минус 5.

В целом же нынешний январь продолжает оставаться скупым на морозы. Даже в Рождество воздух в дневные часы остывал всего до минус 1-2. Лёгкий, совсем не рождественский мороз был и в тёмное время суток. Да и весь день 8 января, несмотря на выпавший снег, температурный фон держался на уровне около нуля градусов.

При этом климатическая норма для этого дня составляет минус 8,6. А самый сильный мороз в этот день был зафиксирован в Москве ещё в начале прошлого века – 8 января 1910 года погодные градусники показывали минус 36,9. Рекордно тёплым днём стало 8 января 2005 года – плюс 5,1. Мощный снегопад выпал в 1970 году – 23 мм осадков, что было более половины месячной нормы, а сугробы в тот день выросли сразу на 23 сантиметра. Такое количество осадков до сих пор является рекордом не только для 8 января, но и для всего второго месяца календарной зимы.

Метеорологи также напоминают, что в 1982 и в 1986 годах 8 января в столичном регионе кружила метель, а в 1980 году в ранние утренние часы стелился густой туман. В 2019 году температура воздуха вполне соответствовала климатической норме. В частности, ночью столбики термометров опускались до минус 10,6, а днём – до минус 7,4. Кроме того, шёл слабый снег, а высота снежного покрова составляла 37 см.