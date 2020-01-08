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Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

Москва, 08.01.2020

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановку в регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США.

Перед началом переговоров Эрдоган встретил Путина перед зданием конгресс-центра "Халич". Вместе они поднялись на второй этаж - в зал, где и проходит беседа двух президентов. Пока президенты беседуют один на один. Ожидается, что по мере необходимости, к переговорам будут привлекать профильных министров из делегаций двух стран.

Российскую делегацию на этих переговорах в частности представляют помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Росатома Алексей Лихачев и другие.

По данным пресс-службы Кремля, стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Сам турецкий лидер ранее заявлял, что намерен обсудить с президентом России меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе, а также выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии и ситуацию в Ливии.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын накануне готовящейся встречи сообщил, что одной из главных тем переговоров президентов РФ и Турции будет напряженность в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани. По его словам, одним из центральных вопросов повестки станет и ситуация в сирийском Идлибе.

Перед поездкой в Турцию Путин 7 января побывал в Дамаске, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Вечером того же дня российский лидер прибыл в Стамбул.

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